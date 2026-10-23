Buenos Aires celebra el 75° aniversario de Charly García con música y arte en la ciudad

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires ha organizado una serie de actividades para celebrar el 75° aniversario de Charly García, figura emblemática del rock argentino, desde este viernes hasta el domingo.

Según la información oficial del Gobierno de la Ciudad, se llevarán a cabo conciertos, reinterpretaciones de sus obras, homenajes y una exposición fotográfica en diversos puntos de la ciudad. Asimismo, la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges ofrecerá una selección de libros relacionados con su trayectoria.

Viernes 23 de octubre

Anfiteatro del Parque Centenario - 19 hs

La artista Ligia Piro presentará Inconsciente colectivo, un espectáculo exclusivo dedicado a la obra de García, donde interpretará temas que son parte del acervo musical argentino, acompañada por X-Strings, la agrupación de cuerdas liderada por el violonchelista Pato Villarejo.

La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) - 19 hs

La pianista Alina Gandini ofrecerá Gracias García, un homenaje a las composiciones del músico desde una perspectiva vinculada a su universo sonoro.

La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

Terraza del Centro Cultural Recoleta - 19:30

Se presentará una edición especial del ciclo Discos completos, centrada en Clics modernos, uno de los discos más representativos de Charly García.

La entrada será libre y sin costo para argentinos y residentes, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) - 20 hs

La Banda Sinfónica de la Ciudad, bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky y con la participación de Ángela Navarro, presentará Clásicos del Rock Nacional, que incluirá obras de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y León Gieco. Entre los temas se destacan Barro tal vez, Cactus, Yo vengo a ofrecer mi corazón, En la ciudad de la furia, Los Salieris de Charly e Inconsciente colectivo, con arreglos para banda sinfónica de Fabio Zurita y Eliel Garbieri.

La función requerirá reserva previa a través de la web del Centro Cultural 25 de Mayo.

Sábado 24 de octubre

Anfiteatro del Parque Centenario - 19 hs

Se estrenará Tangos para Charly, donde cuatro bailarines interpretarán el repertorio de García a través del tango.

La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

Salón Dorado de la Casa de la Cultura - 19 hs

Se realizará un encuentro de Clics eternos, una propuesta del pianista Lautaro Moreno que ofrecerá una relectura de la etapa electrónica y de vanguardia de Charly García.

La entrada será gratuita, hasta completar la capacidad de la sala.

Casa de la Cultura - 20 hs

Habrá una edición especial de Íconos del Rock Nacional, un ciclo que rinde homenaje a los artistas que han marcado la música, con un evento que combinará música en vivo, relatos y anécdotas sobre la trayectoria de García. Pato Villarejo compartirá su experiencia en torno a Cuerdas para Charly (o cómo arreglar lo que no está roto) y su trabajo en Líneas paralelas, el histórico encuentro del músico con el Teatro Colón.

La entrada será libre y sin costo, hasta completar la capacidad de la sala. Más información en casadelaculturaba.org.

Domingo 25 de octubre

Anfiteatro del Parque Centenario - 19 hs

Se llevará a cabo un homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros, la banda creada por Charly García en los años 70, con reinterpretaciones de sus dos discos, La Máquina de Hacer Pájaros y Películas. Participarán José Luis Fernández, bajista histórico de la agrupación; Juanito Moro, hijo del baterista Oscar Moro; Guido Spina, Nicolás Pons, Vanesa Videla y Yani Vega.

La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges

Durante el fin de semana, la Biblioteca presentará una selección especial de libros que abordan la vida, la música y el legado de Charly García, incluyendo biografías, testimonios y análisis de su obra.

Entre los títulos se encuentran No digas nada. Una vida de Charly García, de Sergio Marchi; Charly García para piano, de Rodrigo Guilo Villar; Charly absoluto, de Rep; El día que Charly saltó, de Carlos Polimeni; 100 veces Charly. Historias esenciales de un genio en llamas, de Fernando García; Asesínenme, de María Rosa Yorio; y Charly García: el vicio de la eternidad. Un análisis filosófico y poético de su obra, de Dante Sandrigo.

Agencia NA