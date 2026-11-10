El papa León XIV se despidió de Córdoba tras una jornada histórica de fe y júbilo

FOTO: El Papa León XIV saluda a los fieles que se acercaron a la Catedral de Córdoba. (Daniel Cáceres/C3)

FOTO: El Papa León XIV saluda a los fieles que se acercaron a la Catedral de Córdoba. (Daniel Cáceres/C3)

El papa León XIV dejó este martes la ciudad de Córdoba rumbo al aeropuerto Ambrosio Taravella, desde donde emprendió su viaje hacia Buenos Aires para completar su visita a la Argentina. Después de una jornada histórica, el Pontífice volvió a encontrarse con los cordobeses en las calles del centro, que se acercaron para darle el último saludo antes de su partida.

Tras su último mensaje en la Catedral de Córdoba y el encuentro con los obispos, León XIV inició el traslado en uno de los vehículos de seguridad, conocido como cápsula. Esta vez no utilizó el papamóvil, por lo que el recorrido se realizó a mayor velocidad que los anteriores.

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La despedida tuvo como escenario distintos puntos del centro. Desde las primeras horas de la tarde, los fieles comenzaron a ubicarse detrás de las vallas sobre las avenidas y calles por las que estaba previsto el paso de la comitiva. Aunque la convocatoria fue menor que durante el primer recorrido, numerosas familias, jóvenes y adultos mayores aguardaron para verlo una vez más.

El último saludo en el centro de Córdoba

La comitiva avanzó por el sector de avenida 27 de Abril y luego tomó General Paz. En ese tramo, los cronistas de Cadena 3 registraron la expectativa de quienes se habían quedado esperando al Papa después de acompañar sus actividades durante toda la jornada.

En la intersección de General Paz y avenida Colón, la gente se reunió a ambos lados de las vallas. Muchos levantaron sus celulares y banderas para intentar captar los últimos segundos de la visita. Cuando apareció el vehículo que trasladaba a León XIV, los gritos y los saludos acompañaron su paso.

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El Papa respondió levantando la mano desde la camioneta y continuó por avenida Colón. La escena se repitió en el cruce con La Cañada, donde familias, niños y trabajadores de los comercios de la zona interrumpieron sus actividades para salir a la vereda y despedirlo.

En ese sector, la avanzada policial y las motos de custodia anunciaron la llegada del convoy. Detrás de los vehículos de seguridad apareció la camioneta en la que viajaba el Pontífice, que volvió a saludar a quienes se habían acercado para verlo por última vez en suelo cordobés.

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La caravana continuó por avenida Colón hacia la zona de El Tropezón, para tomar luego el camino hacia el aeropuerto. A lo largo del trayecto, los fieles siguieron levantando banderas y celulares, mientras la comitiva avanzaba acompañada por el operativo de seguridad.

Una formación de honor en la Jefatura de Policía

Uno de los momentos destacados del regreso se vivió frente a la Jefatura de Policía de Córdoba, donde los efectivos realizaron una formación de honor para despedir al Santo Padre.

Cuando pasó la comitiva, el personal policial cerró el saludo con un aplauso que reconoció tanto la presencia de León XIV como el trabajo desplegado durante toda la visita.

La última despedida en El Tropezón y la llegada al aeropuerto

En la zona de El Tropezón, sobre avenida Colón, también hubo vecinos que esperaron hasta último momento para darle el último saludo. El intenso sol de la jornada acompañó una despedida marcada por la emoción y la expectativa de recibir una última bendición.

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El operativo incluyó motos de la Policía de Córdoba y vehículos de custodia que acompañaron la camioneta en la que viajaba León XIV. La gente aguardó el paso de la comitiva y volvió a saludar al Pontífice mientras avanzaba hacia la Circunvalación.

Finalmente, el Papa llegó al aeropuerto internacional Ambrosio Taravella, donde concluyó su recorrido por la ciudad antes de partir hacia Buenos Aires.

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El recorrido previo: desde la Jefatura hasta el Arzobispado

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El vehículo avanzó por avenida Colón entre familias, niños y adultos mayores que agitaban banderas argentinas, cordobesas y del Vaticano. Entre los asistentes había visitantes de otras provincias, como Santa Fe y Mendoza, que se habían acercado para presenciar el paso del pontífice.

La multitud se extendía frente a la iglesia María Auxiliadora y en los alrededores de la plaza Colón, donde las veredas estaban colmadas. León XIV respondió a los saludos hacia ambos costados y levantó la mano también hacia quienes seguían el recorrido desde los edificios.

La misma escena se repitió en el cruce de avenida Colón y la Cañada. Allí, los fieles recibieron a la comitiva con banderas, cánticos y globos amarillos. El operativo incluyó motocicletas de la custodia, vehículos de seguridad y un helicóptero que sobrevoló el trayecto.

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En la esquina de Colón y General Paz, conocida como la Cruz Mayor, una pancarta le dio la bienvenida con el mensaje: "Bienvenido León XIV a Córdoba, tierra del Santo Cura Brochero".

El Papa pasó por ese sector sonriente y saludando a la gente, antes de que el papamóvil girara hacia General Paz para continuar rumbo al Arzobispado, donde concluyó el recorrido a las 12.30.

Informe de Gustavo Corradini, Juan Federico, Agostina Meneghetti, Fernando Rasso, Lucía González y Eric Italia.