"Alto anillito": la ocurrencia de un niño cordobés que recibió al Papa León XIV
Con total inocencia y en perfecto tono cordobés, un nene saludó al Sumo Pontífice en el Aeropuerto Taravella con una frase que se viralizó al instante. El tierno momento fue capturado por Cadena 3.
10/11/2026 | 12:08Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
La visita del papa León XIV a Córdoba dejó momentos de profunda emoción, pero también instantes de absoluta ternura y humor involuntario.
Durante su arribo al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, uno de los niños que formó parte del recibimiento oficial protagonizó una desopilante escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales y fue registrada por las cámaras de Cadena 3.
Al tener al Pontífice a pocos metros, el pequeño no dudó en expresarle su afecto de una manera muy particular y bien nuestra. Con total naturalidad, soltó una frase que combinó la admiración infantil con el humor cordobés: "¡Gracias Papa, chau Papa, lo queremos. Alto anillito!".
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Pura emoción . El histórico relato del Bocha Houriet en la llegada del papa León XIV a Córdoba
El histórico narrador deportivo fue el que con su estilo único informó a la gran audiencia de Cadena 3 el arribo del Santo Padre. Escuchá el audio.
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La espontaneidad del niño arrancó sonrisas en la comitiva y se convirtió en uno de los pasajes más comentados de la jornada, demostrando cómo la llegada del Santo Padre logró conectar con grandes y chicos de una manera única y entrañable.
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Lectura rápida
¿Quién visitó Córdoba?
El papa León XIV visitó Córdoba.
¿Qué ocurrió en el Aeropuerto?
Un niño protagonizó una escena humorística que se viralizó.
¿Qué dijo el niño al Papa?
Dijo: "¡Gracias Papa, chau Papa, lo queremos. Alto anillito!".
¿Cómo reaccionó la comitiva?
La espontaneidad del niño arrancó sonrisas en la comitiva.
¿Cuál fue el impacto de la visita?
La llegada del Santo Padre conectó con grandes y chicos de manera única.