"Alto anillito": la ocurrencia de un niño cordobés que recibió al Papa León XIV

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó momentos de profunda emoción, pero también instantes de absoluta ternura y humor involuntario.

Durante su arribo al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, uno de los niños que formó parte del recibimiento oficial protagonizó una desopilante escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales y fue registrada por las cámaras de Cadena 3.

Al tener al Pontífice a pocos metros, el pequeño no dudó en expresarle su afecto de una manera muy particular y bien nuestra. Con total naturalidad, soltó una frase que combinó la admiración infantil con el humor cordobés: "¡Gracias Papa, chau Papa, lo queremos. Alto anillito!".

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La espontaneidad del niño arrancó sonrisas en la comitiva y se convirtió en uno de los pasajes más comentados de la jornada, demostrando cómo la llegada del Santo Padre logró conectar con grandes y chicos de una manera única y entrañable.

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