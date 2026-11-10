"Vayan y sean santos": León XIV convocó a vivir la fe en su multitudinaria misa en Córdoba

FOTO: León XIV oficia su segunda misa en Argentina: esta vez, en el predio de FAdeA en Córdoba.

FOTO: León XIV oficia su segunda misa en Argentina: esta vez, en el predio de FAdeA en Córdoba.

El papa León XIV convocó este martes en Córdoba a vivir la fe en todos los ámbitos de la vida cotidiana y exhortó a los fieles: "¡Vayan y sean santos!". Ante miles de personas reunidas en el predio de FAdeA, dedicó su homilía al legado del Cura Brochero, Mama Antula y otras figuras de la Iglesia, y destacó su compromiso con la construcción de "una patria fraterna y solidaria".

En el tercer día de su visita a la Argentina, el Santo Padre sostuvo que la santidad es una vocación de todos los cristianos y los convocó a asumir esa misión en sus familias, sus trabajos y sus comunidades.

"Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!", exhortó. Luego enumeró los ámbitos en los que debe expresarse ese compromiso: "En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!".

León XIV describió a Córdoba como una "tierra de santos" y recordó a los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas al Evangelio en sus conventos, iglesias, calles y hospitales. Señaló que ese legado interpela a los creyentes a entregar su vida al servicio de los demás.

Al referirse a los santos vinculados con la Argentina, destacó la diversidad de sus misiones y la comparó con las formas y tonalidades de las sierras cordobesas. Subrayó que compartieron la pasión por el Evangelio y el compromiso con una sociedad fraterna, y que supieron convertir los desafíos de su época en oportunidades para transmitir su fe.

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Uno de los pasajes centrales estuvo dedicado a san José Gabriel del Rosario Brochero, a quien definió como "un verdadero enamorado del Señor". El Papa resaltó la importancia de la oración en su vida y la transformación que significaron para él los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola.

"Solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia, gastando las propias fuerzas en el anuncio del Evangelio, sin más armas que el crucifijo y el santo rosario", expresó.

También evocó a María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, y destacó que unió la contemplación con la ayuda al prójimo. Recordó sus recorridos por el territorio argentino para acercar la fe a otras personas y resumió su propósito: llegar hasta donde Dios no era conocido para darlo a conocer.

En ese tramo de la homilía, hizo una referencia a Francisco, a quien llamó "mi venerado predecesor". Retomó su enseñanza sobre la necesidad de que los pobres encuentren a Dios y a personas que expresen, con su propia vida, la fuerza del amor cristiano.

El pontífice insistió en que "no hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida" y sostuvo que ese testimonio permite mantener la esperanza incluso en medio de las dificultades.

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Durante la celebración también recordó a los mártires, entre ellos san Héctor Valdivielso Sáez y los beatos asesinados en la Guerra Civil española y en las provincias de La Rioja y Salta. Mencionó, además, a fray Mamerto Esquiú y al cardenal Eduardo Pironio.

Su reconocimiento incluyó a santa Nazaria Ignacia y a las beatas María del Tránsito Cabanillas, Catalina de María Rodríguez, María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez, por sus tareas religiosas, educativas y de atención a los enfermos. También evocó a san Artémides Zatti y a los beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

En el cierre, León XIV se refirió a la imagen del Cristo pobre que presidió la misa, cuya talla, según recordó, fue encargada por el Cura Brochero desde su lecho de dolor. Invitó a los fieles a dejarse interpelar por esa mirada y pidió, por intercesión de san León Magno, cuya memoria litúrgica se celebró este martes, la gracia de perseverar en la fe.

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, agradeció la visita de León XIV a la ciudad y le expresó: "Argentina y Córdoba es su casa".

Al referirse al significado de la visita, Rossi señaló: "Estos días significarán a través de su persona ese encuentro con Dios, con la esperanza y el deseo hondo de volver por otro camino o enderezar la senda torcida".

El arzobispo también destacó el vínculo de los fieles con los santos argentinos: "Celebramos esta Argentina. Nuestros santos y santas son parte de la familia, presencia entrañable en nuestra devoción popular".

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• Así fue la cobertura minuto a minuto de Cadena 3:

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