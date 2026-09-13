Rally Mundial: Solberg gana el Rally de Chile y Toyota iguala el récord de 10 títulos del WRC

FOTO: El 6° título consecutivo y el 10° en la historia para Toyota, que alcanzó a Lancia

Oliver Solberg logró una magnífica victoria en el Rally de Chile BIOBÍO -Ronda 12 del FIA WRC- este domingo, mientras que Toyota GAZOO Racing aseguró su sexto título consecutivo de constructores y el décimo en total, igualando así el récord histórico.

Solberg y su copiloto, Elliott Edmondson, completaron una actuación sólida y serena a lo largo de tres días para superar al nueve veces campeón mundial Sébastien Ogier por 16,6 segundos; Adrien Fourmaux ocupó el tercer puesto para Hyundai, a 33,3 segundos del líder.

El resultado coronó otro fin de semana histórico para Toyota. Tras llegar a Chile necesitando solo siete puntos para asegurar matemáticamente el campeonato de constructores, la marca japonesa se adjudicó el título a falta de dos pruebas para el final de la temporada.

Se trata del sexto campeonato de constructores consecutivo para Toyota —prolongando una racha invicta que comenzó en 2021— y el décimo en su historial general. Con esto, Toyota iguala a Lancia como el fabricante más exitoso en la historia de títulos del WRC. La racha de seis coronas consecutivas de Lancia, lograda entre 1987 y 1992, había sido hasta ahora el referente de dominio sostenido.

La trayectoria de Toyota en el campeonato del WRC abarca ya más de tres décadas. Su primera corona de constructores llegó en 1993, seguida de títulos en 1994 y 1999. Tras regresar al campeonato en 2017, sumó otro título en 2018 antes de iniciar su actual racha ganadora en 2021.

La victoria de Solberg fue una forma contundente de celebrar este hito. El piloto de 24 años se colocó en cabeza en el tramo inaugural del viernes y, salvo por ceder brevemente el liderato a Elfyn Evans tras el TC2, controló el rally a pesar de las condiciones cambiantes, las carreteras abrasivas y la exigente gestión de los neumáticos.

Ogier capturó el 2° puesto con el Yaris, el domingo, y quedó a solo 16.6s de Solberg © WRC

Fue su tercera victoria en el WRC y la segunda de 2026, tras su triunfo en la prueba inaugural de la temporada, el Rally de Montecarlo; este éxito se suma al gran logro que alcanzó en su debut con el Toyota Rally1 en Estonia el año pasado. Comenzó el domingo con una ventaja de 19,1 segundos sobre Evans, pero inmediatamente volvió a verse presionado cuando el líder del campeonato ganó el tramo inicial de Carampangue, reduciendo la diferencia a 13,2 segundos.

Solberg respondió en la primera pasada por Biobío, logrando una victoria impresionante en el tramo a pesar de sufrir daños en el neumático trasero derecho y ampliando nuevamente su ventaja a 14,5 segundos.

Entonces llegó el momento que cambió drásticamente tanto el rally como el campeonato de pilotos.

Evans, que marchaba segundo y parecía encaminado a otro podio importante, se detuvo a cambiar una rueda en el penúltimo tramo de Carampangue. Perdió más de dos minutos y el galés cayó al quinto puesto de la clasificación general.

Otro gran trabajo del veloz Fourmaux con el Hyundai i20, para poner en el podio a la marca coreana que dejará el rally © WRC

Ogier heredó la segunda posición mientras Fourmaux ascendía a la tercera, dejando a Solberg con una ventaja de 13,3 segundos de cara al último tramo del rally, el Wolf Power Stage.

No hubo relajación. Solberg volvió a marcar el mejor tiempo, superando a Evans por 0,5 segundos y sellando la victoria por todo lo alto.

"Ha sido un fin de semana increíble", declaró. "Ha habido altibajos, pero el equipo siempre me ha apoyado, siempre ha presionado y siempre ha creído en mí.

"Por fin tuve un poco de suerte de mi lado; pude centrarme en mi trabajo y hacer lo mío. Los pequeños detalles importan, y este fin de semana ha sido perfecto, absolutamente perfecto".

El segundo puesto de Ogier supuso otro hito destacado. Fue el podio número 120 del francés en el WRC, igualando así la marca de su compatriota y también nueve veces campeón, Sébastien Loeb.

Fourmaux logró el decimotercer podio de su carrera en el WRC tras otra gran actuación con Hyundai, mientras que Sami Pajari heredó la cuarta plaza tras el contratiempo de Evans. Pajari terminó a 1 minuto y 33,9 segundos de Solberg, tras haber tenido dificultades para mantener el ritmo que le había llevado a conseguir tres victorias consecutivas en Estonia, Finlandia y Paraguay.

Evans salvó la quinta posición y respondió marcando el segundo mejor tiempo en el Wolf Power Stage, sumando valiosos puntos extra tras la decepción de su pinchazo.

"Obviamente, intentamos ser lo más rápidos y eficientes posible", comentó. "Está claro que esta mañana todo pintaba muy bien, pero estas cosas pasan. Seguimos adelante". El incidente también ha apretado la lucha por el título de pilotos. Evans sigue en cabeza, pero la victoria de Solberg lo ha situado a 21 puntos del liderato del campeonato, con Pajari apenas cuatro puntos por delante.

Esto significa que el Rally de Italia-Cerdeña, en octubre, podría brindar a Evans la oportunidad de dejar el título prácticamente sentenciado. El galés necesitaría salir de la penúltima prueba con una ventaja de al menos 36 puntos sobre cualquier rival para asegurarse el campeonato antes de la cita final en Arabia Saudí.

Más allá de la batalla en la categoría Rally1, Yohan Rossel logró la victoria en WRC2 para Lancia, Robert Virves se adjudicó la corona de WRC2 Challenger y Ali Türkkan se proclamó campeón del FIA Junior WRC 2026.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de WRC.com