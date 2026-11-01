Fórmula 1: Una infracción de bandera amarilla le cuesta a Colapinto su 8° puesto

FOTO: Franco perdió su gran trabajo en pista por una infracción de bandera amarilla

Franco Colapinto y Pierre Gasly de Alpine perdieron sus respectivas octavas y décimas posiciones en el Gran Premio de Ciudad de México, tras ser penalizados después de la carrera por infracciones separadas bajo bandera amarilla.

El francés había superado a su compañero de equipo en la clasificación del Autódromo Hermanos Rodríguez, pero fue Colapinto quien tuvo una mejor salida y escaló del undécimo al séptimo puesto en las primeras vueltas.

Aunque gestionaron bien las 71 vueltas de la carrera, asegurando un doblete de puntos para Alpine, posteriormente fueron llamados a declarar ante los comisarios por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla: Colapinto lo hizo en un sector amarillo y Gasly en dos.

Las penalizaciones posteriores —10 segundos para el argentino y una parada en boxes para Gasly— los relegaron en la clasificación final y permitieron que Isack Hadjar de Red Bull y el recién llegado Ryo Hirakawa de Haas ascendieran a la novena y décima posición, respectivamente.

El octavo puesto de Colapinto fue su mejor resultado inicial desde el Gran Premio de España.

El documento de decisión de los comisarios sobre Colapinto, que añadía que también recibiría un punto de penalización, indicaba: “Los comisarios escucharon al piloto del coche número 43 (Colapinto), al representante del equipo y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/comisariado, vídeo, cronometraje, telemetría, radio del equipo y las grabaciones de vídeo a bordo.

“El piloto y el equipo presentaron pruebas telemétricas y fotográficas que demostraban que el piloto había cumplido con el reglamento, el cual establece que debe reducir la velocidad y estar preparado para cambiar de dirección.

“Un examen detallado de la telemetría y la cámara a bordo no convenció a los comisarios de que el piloto hubiera reducido la velocidad lo suficiente en ese sector de bandera amarilla.

“En relación con el sector anterior de doble bandera amarilla, los comisarios determinaron que existían dudas suficientes sobre si el piloto había tenido la advertencia adecuada para cumplir con los requisitos, por lo que no determinaron que hubiera habido ninguna infracción en ese sector.”

Gasly recibió dos puntos de penalización en su Superlicencia por la infracción.

Por otro lado, la falta de reducción de velocidad de Gasly se consideró un error más grave, lo que le valió dos puntos de penalización.

El documento relacionado con él explicaba: “Los comisarios escucharon al piloto del coche número 10 (Gasly), al representante del equipo y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/comisariado, el vídeo, la cronometría, la telemetría y las grabaciones de vídeo a bordo.”

El piloto y el representante del equipo alegaron que el piloto había reducido significativamente la velocidad en el sector de doble bandera amarilla; sin embargo, un análisis detallado de la telemetría y la de otros coches que pasaban por ese sector llevó a los comisarios a concluir que la pequeña reducción observada no era suficiente para cumplir con los requisitos del reglamento.

Tras la penalización a Oscar Piastri por provocar una colisión, la clasificación final del Gran Premio de Ciudad de México fue la siguiente: Liam Lawson (P7), Gabriel Bortoleto (P8), Hadjar (P9) y Hirakawa (P10).

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com