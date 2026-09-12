Talleres de Córdoba logró un importante triunfo frente a Unión en el Torneo Clausura

FOTO: Talleres venció a Unión por 2-1 en la novena fecha del Torneo Clausura.

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- Talleres de Córdoba logró una victoria por 2-1 ante Unión de Santa Fe durante la novena fecha del Torneo Clausura, poniendo fin a una racha negativa de cinco partidos sin ganar en la Zona A.

Los goles que llevaron al equipo local a la victoria en el estadio Mario Alberto Kempes fueron anotados por el delantero Agustín Álvarez, quien abrió el marcador a los 39 minutos de la primera mitad con un preciso disparo desde media distancia, y Valentín Depietri, que amplió la ventaja a los 30 del segundo tiempo al liderar un rápido contragolpe. Por su parte, Eric Ramírez descontó para la visita con un cabezazo en el minuto final del partido.

En su encuentro anterior, Talleres había sufrido una derrota por 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, marcando el debut de Omar De Felippe como director técnico. En contraste, Unión había llegado a este partido tras una emocionante victoria por 3-2 contra Instituto de Córdoba, lo que le permitió encadenar tres triunfos consecutivos.

El partido comenzó con una controversia cuando, a los cinco minutos, Ignacio Malcorra solicitó un penal tras un contacto con el arquero Ezequiel Unsain, pero el árbitro Nazareno Arasa desestimó la petición, considerando que no hubo infracción.

Tras este incidente, Talleres generó varias oportunidades para abrir el marcador. Álvarez falló una clara ocasión en el área, seguido por Gabriel Báez, quien también erró un zurdazo, y finalmente Juan Sforsa no pudo concretar un tiro libre que fue bien defendido por el arquero Matías Mansilla.

Con un dominio claro en el juego, Talleres logró su primer gol a los 39 minutos gracias a una jugada colectiva que culminó en un remate preciso de Álvarez, quien aprovechó una asistencia de Federico Fattori.

En la segunda mitad, Ezequiel Unsain tuvo que intervenir para detener un fuerte disparo de Lucas Menossi, quien había generado la oportunidad a través de un córner corto.

El segundo gol llegó a los 30 minutos del complemento, cuando Álvarez recuperó el balón y asistió a Depietri, quien no dudó en definir con calidad para marcar el segundo tanto del encuentro.

Cuando el partido se acercaba a su final, Unión logró descontar gracias a un cabezazo de Eric Ramírez, que aprovechó un centro de Bruno Pittón.

De cara a la próxima jornada del torneo, Talleres de Córdoba se preparará para enfrentar a Instituto en el clásico cordobés el próximo sábado 19 en el estadio Monumental Presidente Perón, mientras que Unión de Santa Fe se medirá contra Independiente de Avellaneda en su estadio.