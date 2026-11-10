River se entrena en Pilar para enfrentar a Lanús en octavos del Torneo Clausura

FOTO: River le ganó a Aldosivi y espera por su rival de octavos.

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- River Plate se encuentra en plena reestructuración de sus entrenamientos en el marco del receso por la fecha FIFA, enfocado en el cruce contra Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, programado para el fin de semana del 21 de noviembre.

El entrenador interino Leonardo Ponzio, ratificado en su cargo hasta fin de año por el presidente Stefano Di Carlo, ha implementado un plan de trabajo especial que incluye entrenamientos en doble turno durante el miércoles y jueves en la localidad de Pilar.

Este cambio de escenario, alejado del River Camp, busca mejorar la dinámica del plantel, afinar aspectos tácticos y revitalizar el ánimo del equipo tras un año 2026 complicado en el ámbito deportivo.

El torneo doméstico se presenta como la única vía para clasificar a la Copa Libertadores 2027, tras las eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, y luego de que el club quedara sin opciones en la tabla anual.

Ante este contexto, el cuerpo técnico prioriza la preparación física y la recuperación de tres mediocampistas claves: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza.

Fausto Vera ha estado en rehabilitación durante tres semanas por un desgarro en el isquiotibial derecho y tiene altas probabilidades de ser titular en el próximo encuentro frente a Lanús.

En cambio, Aníbal Moreno sufre de una discopatía lumbar y su regreso dependerá de su tolerancia al dolor, lo que mantiene dudosa su titularidad.

Por su parte, el juvenil Juan Cruz Meza está en la etapa final de su recuperación de un desgarro sufrido en el Superclásico, y su participación también es incierta, colocándose por detrás de Tomás Galván en las preferencias tácticas del entrenador.

Paralelamente, la comisión directiva se encuentra proyectando el mercado de pases para 2027, con la prioridad de sumar un volante central.

Guido Rodríguez se perfila como la opción principal para repatriar al jugador, quien tiene un pasado en las divisiones inferiores de River y actualmente juega en el Valencia de España.

Como alternativa local, figura Santiago Longo, mediocampista de Belgrano de Córdoba, cuyo contrato se extiende hasta 2027.

Finalmente, Exequiel Palacios es una opción más compleja tanto técnica como económicamente, dado su alto costo y su actual desempeño en el Ipswich Town de Inglaterra.