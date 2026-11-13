River Plate se alista para los octavos del Clausura con novedades en el plantel

FOTO: Panorama en River: un alta médica, dos dudas en el medio y expectativa por Montiel

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) - River ha recibido una buena noticia con el regreso de Juan Carlos Portillo, quien se recuperó de una larga lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla. Además, Leonardo Ponzio planea darle minutos en el amistoso que se llevará a cabo este sábado a puertas cerradas contra Gimnasia de La Plata.

Con este panorama, el director técnico se encuentra armando el equipo de cara a los octavos de final del Torneo Clausura, donde se enfrentarán a Lanús el domingo 22 de noviembre en el estadio "Monumental". La atención está centrada en la condición física de Aníbal Moreno y Fausto Vera, quienes sufrieron lesiones antes del Superclásico ante Boca Juniors.

En el último encuentro del torneo contra Aldosivi, Ponzio decidió incluir a Santiago Espíndola, un juvenil de las inferiores, en el doble cinco junto a Tobías Andrada. Por otro lado, el club está a la espera de novedades sobre la situación de Gonzalo Montiel, quien recibió una sanción de tres partidos por una falta a Lautaro Blanco en el clásico.

El club de Núñez ha apelado la sanción en busca de una reducción, ya que ya se ha cumplido una fecha de la misma. Si el reclamo no tiene éxito, Giovanni González ocuparía el lateral derecho en su lugar.

Durante el amistoso contra Gimnasia, si Ponzio decide darle minutos a Portillo, este podría formar una pareja defensiva con Nicolás Otamendi. El técnico también debe decidir si mantiene a Lucas Martínez Quarta, que ha sido criticado por los hinchas, o si opta por Lautaro Rivero.

En el ataque, parece claro que Lucas Beltrán y Ángel Correa son los elegidos por el entrenador para liderar las ofensivas del "Millonario". Además, Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada se reincorporarán a los entrenamientos el próximo miércoles tras ser convocados por la Selección Argentina.

Con más de una semana por delante para prepararse, Ponzio está definiendo el once inicial de River para enfrentar a Lanús: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.