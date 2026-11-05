Mac Allister habló sobre conspiraciones en la final y el retiro de Messi en la selección

El mediocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, se pronunció en contra de los rumores y teorías de conspiración que circulan en internet, las cuales sugieren un arreglo para que España se coronara campeón del Mundial 2026 frente a Argentina. "Vivimos en un mundo donde con las redes sociales hay muchísima impunidad y cualquiera puede decir cualquier cosa", comentó el jugador.

En sus declaraciones, Mac Allister también reflexionó sobre el retiro del excapitán de la selección argentina, Lionel Messi, quien jugó su último partido con el equipo nacional contra Benín el 6 de octubre en el estadio Monumental. El mediocampista expresó cómo enfrenta esta situación junto a sus compañeros: "Así como nos pasó con la Copa del Mundo, a uno le cuesta asimilar ese tipo de cosas; creo que todavía no nos damos cuenta de que Leo no va a estar más con nosotros".

El jugador, que se formó en Argentinos Juniors y fue parte del equipo que se consagró campeón en Qatar 2022, no dudó en hablar sobre su situación actual en Liverpool y su futuro en el club. Reconoció que, aunque el equipo ha decidido no renovarle el contrato, aún hay posibilidad de una extensión a futuro. "Siento ese cariño de la gente; para mí es algo increíble. Estamos en una situación en la que yo estoy con un año y medio de contrato; al final, me sigue quedando tiempo en este club. Lo que quiero es seguir acá".

Respecto a la final del Mundial, Mac Allister expresó su pesar por no haber logrado la victoria: "Nosotros siempre nos quedamos con las cosas positivas. Obviamente, fue un dolor muy grande no haber podido ganarlo, porque todos sentíamos que estábamos cerca y que podíamos ganar esa final del mundo". También reconoció la superioridad del equipo español durante el partido: "La realidad es que España fue mucho mejor y mereció ganarla. Aun con nosotros jugando mal, estuvimos muy cerca; es lo que más bronca da".

El jugador, que proviene de una familia ligada al fútbol, se refirió a las especulaciones en torno al partido final, indicando: "Al ser una familia de fútbol, entendemos que esas cosas no existen. Lamentablemente, hoy vivimos en un mundo donde, con las redes sociales, hay muchísima impunidad y cualquiera puede decir cualquier cosa".

Sobre el retiro de Messi, Mac Allister manifestó que todavía no logra asimilar que el jugador no estará más en el predio de Ezeiza, que lleva su nombre. Sin embargo, mantiene la esperanza de que Messi regrese a la selección en algún momento: "Así como nos pasó con la Copa del Mundo, que a uno le cuesta asimilar ese tipo de cosas, creo que todavía no nos damos cuenta de que Leo no va a estar más con nosotros. Capaz ahora, cuando vayamos, sí. Entiendo, obviamente, todo lo que se generó, la decisión de él".

El mediocampista también expresó su deseo de regresar al fútbol argentino, mencionando a Argentinos Juniors como el club que le dio todo a él y a su familia. "Me quedó un poco también la espinita con Boca, de que haya sido un tiempo tan corto. Me quedé con ganas de jugar un poco más y, si no es ni Argentinos ni Boca Juniors, creo que tengo las puertas abiertas en el Club Deportivo MacAllister".