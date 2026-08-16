Los Leones comenzaron su camino en el Mundial con una contundente victoria ante Japón

Buenos Aires, 16 agosto (NA) – La Selección argentina de hockey masculino debutó en el Mundial que se celebra en Países Bajos y Bélgica con una clara victoria de 3-0 contra Japón, correspondiente a la primera jornada del grupo A.

De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, los Leones lograron imponerse gracias a los goles de Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella, comenzando la fase de grupos con el pie derecho.

Con este triunfo, el seleccionado argentino ocupa el segundo puesto de la zona, detrás de los Países Bajos, debido a una diferencia de gol inferior. En la próxima jornada, la "Albiceleste" se enfrentará al equipo neerlandés el martes 18 de agosto a las 14:00 (hora argentina).

En su afán de volver a conquistar un podio mundialista, algo que solo lograron en 2014 con la medalla de bronce en la copa de Países Bajos, los argentinos mostraron su superioridad ante los nipones, sellando el triunfo por 3-0.

El primer gol del encuentro llegó a los cinco minutos del segundo cuarto, tras una jugada por la izquierda del delantero Nicolás Keenan, quien envió la bocha al área, donde Toscani aprovechó un error del arquero rival para marcar.

Después de un tercer cuarto en el que la selección tuvo dificultades para convertir su dominio en goles, el 2-0 se concretó a los 14 minutos del último cuarto, gracias a una gran acción individual de Bautista Capurro, quien, aunque no pudo anotar tras un remate que dio en el palo, asistió a Méndez Pin para que este anotara.

A dos minutos del cierre del partido, Martín Ferreiro giró en la cancha y habilitó a Méndez Pin, quien dejó atrás al arquero rival y definió, aunque la bocha fue empujada al gol por Maico Casella, sellando el 3-0 final.

Agencia NA