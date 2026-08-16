Instituto se impuso a Central Córdoba en el cierre y lidera el Torneo Clausura 2026

FOTO: El delantero Matías Tissera controla la pelota en el triunfo agónico de Instituto.

Buenos Aires, 16 agosto (NA) – Instituto demostró su superioridad en el encuentro frente a Central Córdoba, especialmente durante la segunda mitad, donde un error defensivo del equipo local permitió al visitante marcar la diferencia y ganar 1-0 en el estadio Madre de Ciudades, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

El único tanto del partido llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, gracias a una definición del delantero Facundo Suárez. Este resultado posicionó a Instituto en la primera posición de la zona A, sumando 12 puntos tras lograr cuatro victorias consecutivas. Por su parte, el "Ferroviario" vio cortada su racha de dos triunfos y se ubica en el undécimo lugar del grupo, con seis unidades.

En el próximo encuentro, la "Gloria" visitará a Atlético Tucumán el sábado 22 de agosto a las 16:00, mientras que el equipo dirigido por Sebastián Domínguez se enfrentará a Tigre como visitante el lunes 24 de agosto a las 19:00.

El primer tiempo fue bastante discreto, con solo dos oportunidades claras de gol, una para cada equipo. La primera llegó a los 15 minutos, cuando el delantero Alex Luna ejecutó un tiro libre desde el borde del área, que se fue desviado. A los 32 minutos, un centro al primer palo fue aprovechado por el extremo Diego Barrera, cuyo remate fue desviado por el arquero Marcos Ledesma.

La segunda mitad mostró un cambio de dinámica, donde Instituto se mostró más agresivo. A los 20 minutos, Alex Luna tuvo una clara oportunidad mano a mano, pero el arquero Alan Aguerre logró desviar su remate. Ocho minutos después, Lucas Sosa tuvo otra ocasión, pero su tiro se fue desviado.

El momento decisivo llegó en el minuto 43, cuando Jeremías Ledesma asistió a Facundo Suárez dentro del área. A pesar de que dos defensores del local no lograron despejar el balón, el delantero pudo ejecutar un derechazo que significó el 1-0 final.

Agencia NA