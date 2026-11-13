Falcioni deja Atlético Tucumán: el club busca nuevo director técnico para 2027

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Julio César Falcioni dejará de ser el director técnico de Atlético Tucumán y no continuará en el cargo durante la temporada 2027, por lo que el club deberá buscar un nuevo entrenador para afrontar el próximo campeonato de la Liga Profesional.

El experimentado técnico había asumido en marzo con el objetivo de mejorar el rendimiento del equipo y encaminar su situación deportiva. Si bien tenía contrato vigente hasta marzo de 2027, el vínculo contemplaba una cláusula de salida que habilitaba su desvinculación.