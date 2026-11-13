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Falcioni deja Atlético Tucumán: el club busca nuevo director técnico para 2027

El técnico no seguirá al frente del Decano pese a tener contrato hasta marzo del próximo año. La dirigencia deberá buscar un reemplazante para afrontar la próxima temporada.

13/11/2026 | 14:48Redacción Cadena 3

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Falcioni deja Atlético Tucumán: el club busca nuevo director técnico para 2027

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Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Julio César Falcioni dejará de ser el director técnico de Atlético Tucumán y no continuará en el cargo durante la temporada 2027, por lo que el club deberá buscar un nuevo entrenador para afrontar el próximo campeonato de la Liga Profesional.

El experimentado técnico había asumido en marzo con el objetivo de mejorar el rendimiento del equipo y encaminar su situación deportiva. Si bien tenía contrato vigente hasta marzo de 2027, el vínculo contemplaba una cláusula de salida que habilitaba su desvinculación.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién deja su cargo en Atlético Tucumán?
Julio César Falcioni dejará de ser el director técnico del club.

¿Cuándo dejará de ser entrenador?
Falcioni no continuará en el cargo durante la temporada 2027.

¿Por qué se va Falcioni?
El contrato contemplaba una cláusula de salida que permite su desvinculación.

¿Qué deberá hacer el club ahora?
Atlético Tucumán deberá buscar un nuevo entrenador para afrontar la próxima temporada.

¿Desde cuándo estaba Falcioni en el cargo?
Asumió como director técnico en marzo del presente año.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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