Buenos Aires, 28 de octubre (NA) – El delantero portugués Cristiano Ronaldo obtuvo el reconocimiento como el mejor Balón de Oro de todos los tiempos, distinción oficializada por la revista France Football para los jugadores que han ganado el premio en múltiples ocasiones, basado en su desempeño durante la temporada 2008.

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, la elección se llevó a cabo mediante una votación abierta al público, donde cada voto tuvo un costo de un euro, permitiendo a los votantes seleccionar no al mejor jugador, sino a la temporada más destacada de quienes han sido galardonados como el mejor jugador del año.

La revista France Football aclaró que, aunque no se entregará un trofeo oficial, la campaña de 2008 de Cristiano Ronaldo en el Manchester United se posicionó en el primer lugar, superando la temporada 2012 de Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo mantuvo su liderazgo desde el inicio de la votación y fue elegido por el público como el mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

El portugués se posicionó en el primer lugar, mientras que la temporada en la que Messi anotó 91 goles en 2012 quedó en segundo lugar.

Además, siete de los ocho Balones de Oro del argentino y cinco del delantero portugués del Al-Nassr se encuentran entre los 12 primeros puestos en esta votación. Para encontrar a un jugador que no sea ninguno de ellos, hay que descender hasta el decimotercer lugar, donde se encuentra el brasileño Ronaldo Nazário, quien ganó en 2002 tras su victoria en el Mundial de Corea-Japón.

En la temporada 2007/08, que le valió el premio al mejor jugador del mundo, el atacante anotó 42 goles y brindó siete asistencias en 49 partidos, además de conquistar la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes, y ser el máximo goleador tanto de la liga inglesa como de la principal competición europea.