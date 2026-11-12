Córdoba prepara un anticipo clave: la Provincia anuciará el regreso de un evento internacional

Córdoba se prepara para un anuncio de fuerte impacto deportivo y turístico. La presentación oficial se realizará este jueves 12 de noviembre, desde las 10, en el Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario y estará encabezada por el gobernador Martín Llaryora.

El acontecimiento marcará un nuevo capítulo para la provincia, que volverá a posicionarse en el escenario internacional. La convocatoria oficial anticipa un proyecto que representa un desafío y una oportunidad para Córdoba, aunque los detalles se conocerán durante el acto.

Cadena 3 estará presente en Casa de Gobierno para seguir de cerca el anuncio. La periodista Agustina Vivanco conducirá la presentación, mientras que Marcelo Ingaramo, Fernando Barrionuevo y Mateo Ferrer estarán a cargo de la cobertura especial por streaming.

La transmisión podrá seguirse a través de la web de Cadena 3, que retransmitirá el evento desde el Centro Cívico. La cobertura permitirá conocer en directo los detalles del anuncio y las definiciones que brinde el gobernador Llaryora.