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Córdoba prepara un anticipo clave: la Provincia anuciará el regreso de un evento internacional

El gobernador Martín Llaryora encabeza este jueves una presentación en el Centro Cívico del Bicentenario. Cadena 3 está presente en Casa de Gobierno y transmite el evento en vivo a través de su plataforma digital.

12/11/2026 | 07:23Redacción Cadena 3

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Córdoba se prepara para un anuncio de fuerte impacto deportivo y turístico. La presentación oficial se realizará este jueves 12 de noviembre, desde las 10, en el Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario y estará encabezada por el gobernador Martín Llaryora.

El acontecimiento marcará un nuevo capítulo para la provincia, que volverá a posicionarse en el escenario internacional. La convocatoria oficial anticipa un proyecto que representa un desafío y una oportunidad para Córdoba, aunque los detalles se conocerán durante el acto.

Cadena 3 estará presente en Casa de Gobierno para seguir de cerca el anuncio. La periodista Agustina Vivanco conducirá la presentación, mientras que Marcelo Ingaramo, Fernando Barrionuevo y Mateo Ferrer estarán a cargo de la cobertura especial por streaming.

La transmisión podrá seguirse a través de la web de Cadena 3, que retransmitirá el evento desde el Centro Cívico. La cobertura permitirá conocer en directo los detalles del anuncio y las definiciones que brinde el gobernador Llaryora.

Lectura rápida

¿Qué se anunciará en Córdoba? Se anunciará un proyecto de fuerte impacto deportivo y turístico.

¿Quién encabezará el anuncio? El gobernador Martín Llaryora encabezará la presentación.

¿Cuándo y dónde se realizará el anuncio? El anuncio se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 10, en el Centro Cívico del Bicentenario.

¿Quiénes cubrirán el evento? La periodista Agustina Vivanco conducirá, y Marcelo Ingaramo, Fernando Barrionuevo y Mateo Ferrer realizarán la cobertura especial por streaming.

¿Cómo se podrá seguir el anuncio? La transmisión se podrá seguir a través de la web de Cadena 3, que retransmitirá el evento.

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