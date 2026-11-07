Newell's cae ante Instituto en Córdoba: igual tiene la clasificación asegurada

Newell's Old Boys visitará este sábado a Instituto desde las 22 en Córdoba, por la fecha 16 del Torneo Clausura. La Lepra ya aseguró su clasificación a los octavos de final y buscará sumar puntos para terminar lo más arriba posible en la tabla y conservar el sexto puesto. El encuentro se disputará en Alta Córdoba y será dirigido por Leandro Rey Hilfer.

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El equipo de Frank Darío Kudelka llega con el objetivo cumplido de meterse entre los ocho mejores, luego de la derrota de San Lorenzo frente a Platense. Sin embargo, la victoria de Independiente ante Deportivo Riestra modificó las posiciones y desplazó al conjunto rosarino al séptimo lugar. Un triunfo le permitirá recuperar terreno de cara a los cruces eliminatorios.

Para este compromiso, el entrenador decidió preservar a Matías Cóccaro, quien sufrió un golpe en el pie y no estará disponible. Su lugar será ocupado por Juan Ignacio Ramírez. Además, el cuerpo técnico convocó a varios juveniles ante las ausencias de futbolistas que continúan en recuperación.

Por su parte, Instituto llega después de empatar 3-3 frente a Estudiantes en La Plata. El conjunto cordobés suma 33 puntos y lidera la Zona A, aunque necesita sostener esa posición en la última jornada.