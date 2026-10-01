Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 1 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 60%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1024 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, contribuyendo a un clima agradable durante el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 24°, con cielo nublado. El sábado 3 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 15° y 23°, con nubes dispersas. El domingo 4 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielo mayormente nublado. Finalmente, el lunes 5 de octubre, se esperan lluvias ligeras, con una mínima de 14° y una máxima de 23°.