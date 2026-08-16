Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 16 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 16°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 56%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Para este domingo 16 de agosto, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que podría presentar algunas nubes a lo largo de la tarde. No se anticipan precipitaciones para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán variaciones en el clima. Para el lunes 17 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 16°, con lluvias ligeras. El martes 18, las temperaturas oscilarán entre 10° y 18°, con nubes cubiertas. El miércoles 19, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 11°, con lluvias moderadas. El jueves 20, las temperaturas subirán a un rango de 9° a 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 21, se espera una mínima de 10° y una máxima de 16°, con nubes fragmentadas.