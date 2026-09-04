Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 4 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra despejado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 42%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1018 hPa.

El clima hoy viernes 4 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento continuará soplando de manera suave, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un clima similar. El sábado 5 de septiembre, la mínima será de 5° y la máxima de 15°, con cielo despejado. El domingo 6, se prevé una mínima de 4° y una máxima de 9°, manteniendo las condiciones de cielo despejado. El lunes 7, la mínima será de 7° y la máxima de 13°, también con cielo despejado. Finalmente, el martes 8, se espera una mínima de 10° y una máxima de 14°, continuando con el mismo patrón de buen tiempo.