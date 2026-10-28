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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 28 de octubre

Este miércoles 28 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 11° y 22°. Se espera un día con cielo mayormente despejado y vientos suaves. Conocé el pronóstico extendido para los próximos días.

28/10/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 28 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de few clouds, con una temperatura actual de 17° y una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 68%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 3.6 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Las condiciones del día se caracterizarán por un cielo mayormente despejado, con vientos suaves que contribuirán a un ambiente agradable. La humedad y la presión atmosférica se mantendrán en niveles normales, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el jueves 29 de octubre la mínima será de 12° y la máxima de 25°, con posibilidad de light rain. Para el viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 20°, con moderate rain. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 20°, con light rain nuevamente. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 23°, con light rain también en el horizonte.

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