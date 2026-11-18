El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participó en una nueva edición de La Noche de los Museos, un evento que reunió a miles de visitantes en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) para disfrutar de diversas actividades interactivas. Investigadores, becarios y personal de apoyo de varios institutos del CONICET presentaron sus trabajos y propuestas, generando un espacio de intercambio y aprendizaje.

Entre las instituciones que participaron se encontraban el Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas (CSC), el Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION) y el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA). Cada uno ofreció actividades únicas que permitieron a los asistentes explorar conceptos científicos de manera lúdica y educativa.

El CSC presentó la actividad titulada "Cazadores de ecos: cómo ver el mundo invisible con un sonar". Los visitantes participaron en un juego interactivo que les permitió experimentar con la tecnología de los sonares, aprendiendo a detectar objetos en la oscuridad mediante la propagación de ondas sonoras. Esta propuesta buscó fomentar la curiosidad y el entendimiento sobre cómo la ciencia y la computación pueden ayudar a reconstruir información del entorno que no es perceptible a simple vista.

Por su parte, el CIBION ofreció varias actividades interactivas, destacándose el desafío "Amarre Molecular: Biología estructural con AlphaFold". En esta experiencia, los participantes ingresaron sus nombres en una aplicación web que convertía los datos en secuencias de aminoácidos, previendo sus estructuras tridimensionales mediante inteligencia artificial. Esta actividad ilustró cómo las estructuras moleculares pueden influir en las relaciones humanas, utilizando metáforas de afinidades y distancias.

Otra actividad del CIBION, "Ubicar la cola al chancho, pero con ciencia", invitó a los participantes a explorar las proporciones del mundo microscópico. A través de pistas y modelos visuales, los asistentes estimaron el tamaño del virus del dengue en comparación con una célula humana, fomentando un entendimiento más profundo de las dimensiones invisibles en biología.

El IBioBA también contribuyó con dos actividades: "De la neurona al comportamiento" y "Moscas, genética y sueño". En la primera, los visitantes observaron neuronas a través de microscopios y participaron en juegos para comprender cómo el cerebro utiliza el contexto y la experiencia. En la segunda, se exploró el ADN y su transmisión a través de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, observando mutaciones y comportamientos.

Adicionalmente, se llevaron a cabo actividades complementarias coordinadas por el área de Ferias del CONICET, que incluyeron experiencias de neurociencia y percepción sensorial, así como la actividad inmersiva "360° Como si estuviera ahí". En el marco del Programa de Promoción de las Vocaciones Científicas (VocAr), se organizó una jornada de juegos de mesa científicos que atrajo tanto a niños como a adultos, permitiendo explorar temas científicos de manera divertida.

Estas actividades fueron posibles gracias a la colaboración entre los equipos de la Dirección de Relaciones Institucionales del CONICET y los institutos participantes, junto con el Centro Cultural de la Ciencia. La participación del CONICET en este evento reafirmó su compromiso con la divulgación científica y la promoción de la ciencia en la sociedad.