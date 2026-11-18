Más de mil millones de años de historia geológica de la Tierra están ausentes en algunas formaciones rocosas del planeta. Durante décadas, los científicos debatieron la causa de esta enorme brecha, pero una nueva investigación indica que la respuesta podría estar en el lento movimiento de los continentes, impulsado por poderosas fuerzas en el interior de la Tierra.

Un estudio liderado por un candidato a doctorado en la Universidad de Wollongong (UOW) ofreció una nueva explicación para el Gran Inconformidad, uno de los misterios más perdurables de la geología. Publicados en la revista Nature, los hallazgos sugirieron que los continentes antiguos se elevaron y hundieron gradualmente durante cientos de millones de años a medida que el magma caliente se movía a través del interior terrestre. Estos cambios en la elevación podrían haber permitido que la erosión eliminara enormes cantidades de roca, borrando vastas extensiones del registro geológico del planeta.

El autor principal, Santosh Dhungana, un candidato a doctorado de la UOW, explicó que aunque se han propuesto numerosas explicaciones para el Gran Inconformidad, pocas han sido rigurosamente evaluadas en función del comportamiento a largo plazo del interior terrestre.

"Imagina un libro donde se ha arrancado una enorme sección en el medio. El Gran Inconformidad es ese vacío en la historia de la Tierra, con la narrativa saltando de los primeros capítulos a una parte mucho más avanzada de la historia. Nuestra investigación sugiere que estas páginas no se perdieron por casualidad", afirmó.

La misteriosa falta de mil millones de años de la Tierra

Normalmente, las capas de roca sedimentaria se acumulan con el tiempo, creando una línea de tiempo geológica en la que las rocas más antiguas se encuentran debajo de las más jóvenes. Los científicos pueden estudiar estas capas para reconstruir ambientes antiguos y comprender cómo la Tierra ha cambiado a lo largo de miles de millones de años.

No obstante, esta línea de tiempo presenta una interrupción notable. En numerosos lugares del mundo, rocas sedimentarias que datan del período Cámbrico, hace aproximadamente 540 millones de años, descansan directamente sobre rocas cristalinas mucho más antiguas, como el granito que puede tener más de mil millones de años. Las capas geológicas intermedias están ausentes, dejando una enorme ruptura en el registro conocida como el Gran Inconformidad.

Uno de los ejemplos más claros se observa en el Gran Cañón en Estados Unidos. Esta región fue parte de Laurentia (la actual América del Norte), una antigua masa continental. Brechas similares se han identificado en Europa, Australia, Africa y Asia.

La cantidad de tiempo perdido varía considerablemente entre los lugares. En algunos casos, aproximadamente 200 millones de años de historia geológica están ausentes, mientras que en otros el vacío supera el mil millones de años.

Cómo las fuerzas profundas de la Tierra podrían haber borrado el registro rocoso

Para investigar lo que causó estos capítulos perdidos, Dhungana trabajó junto a su supervisor y coautor, el profesor asociado Nicolas Flament, para simular el movimiento del manto terrestre durante cientos de millones de años.

El manto es una inmensa capa de roca caliente, en su mayoría sólida, que se encuentra debajo de la corteza terrestre. Aunque este material parece rígido en escalas de tiempo humanas, puede deformarse y fluir extremadamente lentamente a lo largo de períodos geológicos. La circulación impulsada por el calor dentro del manto, un proceso llamado convección del manto, puede elevar gradualmente enormes regiones de la superficie terrestre o hacer que se hundan.

Estos movimientos verticales pueden influir en si las rocas antiguas están expuestas a la erosión o enterradas bajo nuevos depósitos. Cuando un continente se eleva, el viento, el agua y otros procesos naturales pueden desgastar gradualmente su superficie. Si la tierra luego se hunde, los océanos pueden avanzar sobre ella, permitiendo que nuevos sedimentos se acumulen sobre la roca erosionada.

Los investigadores encontraron que este proceso podría explicar tanto la desaparición de las capas de roca antiguas como la preservación de la frontera geológica que permanece visible hoy.

Los continentes antiguos se elevaron y hundieron durante millones de años

Las simulaciones revelaron un patrón notable en tres importantes regiones continentales antiguas: Laurentia, Baltica (norte de Europa) y China del Norte.

Según los modelos, la convección del manto causó que los núcleos antiguos de estos continentes se elevaran durante la era Neoproterozoica, que se extendió desde hace aproximadamente mil millones hasta 540 millones de años. Este largo intervalo precedió al período Cámbrico, cuando la vida animal experimentó una notable expansión en diversidad, comúnmente conocida como la explosión cámbrica.

A medida que los continentes se mantuvieron elevados, la erosión prolongada podría haber eliminado extensas capas de roca más antigua, borrando gradualmente cientos de millones de años de historia geológica.

Los investigadores hallaron que este período de elevación fue seguido por un hundimiento generalizado durante el eón Fanerozoico, que abarca aproximadamente los últimos 540 millones de años. A medida que estas regiones continentales antiguas se hundieron lentamente, los mares avanzaron cubriendo sus superficies erosionadas. Nuevos sedimentos se acumularon sobre las rocas más antiguas expuestas, preservando la frontera entre las dos.

A lo largo de inmensas extensiones de tiempo, esta secuencia de elevación, erosión, hundimiento y deposición de sedimentos podría haber producido el Gran Inconformidad observado en las formaciones rocosas de hoy.

Una nueva explicación para uno de los mayores misterios geológicos de la Tierra

Un hallazgo particularmente importante fue cuán de cerca las simulaciones por computadora coincidieron con la distribución geográfica del Gran Inconformidad.

Los modelos predijeron un levantamiento a largo plazo seguido de hundimiento en América del Norte, el norte de Europa y China del Norte, precisamente las regiones donde la brecha geológica está especialmente bien documentada y preservada.

Este acuerdo respalda la idea de que los movimientos profundos del manto jugaron un papel importante en la configuración del registro rocoso ausente. En lugar de requerir una explicación separada para cada ubicación, los hallazgos sugieren que un proceso común que opera en lo profundo de la Tierra podría dar cuenta del patrón generalizado.

"A veces, lo que falta puede contarnos más sobre la historia de la Tierra que lo que podemos ver. Un único período largo de elevación seguido de un largo período de hundimiento habría sido la receta ideal para eliminar la roca y preservar la superficie desgastada", dijo el profesor asociado Flament.

La investigación ofrece una forma de conectar la evidencia geológica visible en la superficie de la Tierra con los procesos lentos que ocurren muy por debajo de ella. Aunque los hallazgos no establecen que la convección del manto fue el único factor responsable del Gran Inconformidad, proporcionan una explicación comprobable de por qué desapareció tanta historia geológica antigua y cómo sobrevivió la evidencia restante.

"Se han propuesto muchas explicaciones para el Gran Inconformidad, pero pocas han sido probadas en función de cómo la Tierra realmente se comporta a lo largo del tiempo. Es un gran placer poder proponer una solución a este rompecabezas geológico."