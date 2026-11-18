En diálogo con Cadena 3, la antropóloga y especialista María Guillermina Couso brindó este miércoles detalles sobre la “Expedición Inka 2026”, una innovadora propuesta impulsada por la Fundación Azara junto al CONICET, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Catamarca.

La iniciativa permite al público seguir por primera vez en vivo el desarrollo de una excavación arqueológica en el célebre sitio incaico de El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad de Londres, departamento Belén.

Las transmisiones se realizan diariamente, de 11 a 13, a través del canal de YouTube de la Fundación Azara, tras el antecedente exitoso de la exploración del Cañón Submarino de Mar del Plata.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Durante la entrevista radial, Couso explicó que las labores de campo se centran en la excavación de una habitación perteneciente a una tradicional "kancha" o recinto residencial incaico, el cual replica la arquitectura monumental de Cusco.

La investigadora destacó el entusiasmo del equipo ante los constantes hallazgos bajo tierra, entre los que se destacan piezas cerámicas incaicas, puntas de flecha, huesos de animales y fragmentos de carbón.

Asimismo, ponderó el trabajo de un equipo interdisciplinario integrado por especialistas como Emilio Villefáñez y Andrés Barale, junto con docentes y alumnos de la Escuela de Arqueología de la universidad catamarqueña.

Al repasar la trayectoria del yacimiento, la especialista recordó que El Shincal cuenta con más de 40 años de investigaciones continuas, iniciadas en la década de 1980 por el recordado arqueólogo Rodolfo Raffino.

Couso, quien se sumó al proyecto en 2004, relató cómo se desmalezó el sitio —cubierto originalmente por el arbusto autóctono "shinki"— para elaborar los primeros planos, encarar la puesta en valor y crear el museo de sitio.

Esta labor científica sostenida derivó en publicaciones fundamentales sobre la cultura inca y cuenta con la autorización permanente de la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca.

En relación con el alcance de las transmisiones en directo, la antropóloga celebró la masiva recepción del público, alcanzando cerca de 50.000 visualizaciones en la plataforma digital.

Couso remarcó que esta difusión representa un impulso clave para visibilizar el patrimonio de Londres, Belén y toda la provincia, fomentando el turismo cultural y la economía local.

En ese sentido, agradeció la calidez y apertura de la comunidad catamarqueña para posibilitar el estudio y la difusión del legado prehispánico en la región.

Finalmente, se enfatizó que El Shincal de Quimivil es considerado uno de los asentamientos arqueológicos incaicos más importantes del noroeste argentino.

Emplazado a 5 kilómetros de Londres sobre la Ruta Nacional 40, el complejo funcionó como capital provincial y centro administrativo-ceremonial del imperio entre los años 1470 y 1536 d.C.

Sus más de 100 edificios de piedra erigidos sobre 30 hectáreas revalidan su valor histórico y lo consolidan como un atractivo imperdible en el mapa cultural de la provincia.

Informe de Luis Salas.