Un encuentro excepcional a casi 600 metros de profundidad brindó a los científicos una oportunidad única para filmar a uno de los seres más extraños del océano. Investigadores del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) avistaron a un pez barreleye (Macropinna microstoma), una especie conocida por su cabeza transparente y ojos que pueden rotar para seguir a sus presas.

El descubrimiento se produjo durante una expedición a bordo del buque de investigación David Packard. Este avistamiento representó solo la undécima vez que los científicos del MBARI se encontraron con este esquivo pez en casi cuatro décadas de exploración oceánica.

Los miembros del equipo de Biodiversidad y Bioóptica del MBARI investigaban la vida marina a aproximadamente 90 kilómetros de la costa, cuando avistaron al pez a unos 600 metros de profundidad. Utilizando el vehículo operado remotamente Doc Ricketts, los investigadores filmaban y recolectaban organismos de aguas profundas cuando apareció esta visita inesperada.

"Ver un pez barreleye es un regalo raro. La tripulación del barco se unió al equipo científico en la sala de control, hipnotizados por este animal extraordinario. Los animales de aguas profundas capturan la imaginación, creando asombro que esperamos inspire el cuidado del mayor espacio vivo en la Tierra", expresó el científico senior Steven Haddock.

Un encuentro sorpresa en el océano Pacífico

Este descubrimiento fue un momento destacado de la expedición de ocho días titulada Diving Deep for Delicate Drifters. Haddock y su equipo se enfocaban principalmente en investigar animales marinos gelatinosos, como medusas y sifonóforos, con el objetivo de entender cómo estos organismos delicados han evolucionado para sobrevivir en el océano abierto a grandes profundidades.

Para investigar la vida en toda la columna de agua, el equipo combinó inmersiones en aguas azules cerca de la superficie con encuestas del vehículo operado remotamente a cientos de metros de profundidad. Estas estrategias complementarias permitieron a los investigadores observar y recolectar animales que habitan en diferentes partes del océano.

El pez barreleye apareció justo cuando las operaciones submarinas del día estaban por finalizar. Los pilotos del ROV estaban "volando" el Doc Ricketts hacia la superficie para su recuperación cuando la especialista de investigación Shannon Johnson notó al pez inusual y pidió que detuvieran la operación.

La mayoría de los científicos ya se habían trasladado al laboratorio húmedo del barco, donde preparaban el catálogo de los especímenes recolectados durante la inmersión. Cuando se corrió la voz sobre el avistamiento, regresaron apresuradamente a la sala de control, acompañados por miembros de la tripulación ansiosos por ver al extraordinario animal. Este raro encuentro proporcionó un emocionante cierre a una semana de exploración productiva.

Cómo el pez barreleye utiliza su cabeza transparente para cazar

La extraña apariencia del barreleye es más que una curiosidad biológica. Su anatomía inusual le ayuda a encontrar alimento en la zona crepuscular del océano, un área poco iluminada donde la luz solar es tenue y detectar presas puede ser complicado.

Observaciones previas realizadas por el científico senior del MBARI Bruce Robison y la especialista de investigación Kim Reisenbichler ayudaron a los científicos a entender cómo caza este pez notable.

En lugar de nadar constantemente en busca de comida, Macropinna puede permanecer casi inmóvil en el agua, sostenido por sus grandes aletas, que le proporcionan estabilidad y control preciso sobre sus movimientos. Sus ojos tubulares apuntan normalmente hacia arriba, permitiéndole observar las sombras de los animales que pasan por encima.

Una vez que el pez detecta algo comestible, sus ojos pueden rotar dentro de una cúpula transparente de tejido que cubre la parte superior de su cabeza. Esta habilidad inusual permite al barreleye mantener contacto visual con la presa mientras cambia de posición para capturarla.

La cubierta gelatinosa y clara cumple otra función importante. Los barreleye pueden alimentarse de pequeños crustáceos atrapados entre los tentáculos urticantes de los sifonóforos de aguas profundas, que son animales coloniales relacionados con las medusas. La cúpula protectora ayuda a resguardar los ojos sensibles del pez mientras recoge su alimento.

Imágenes en 4K revelan detalles extraordinarios

Los científicos pudieron observar al barreleye durante aproximadamente 20 minutos durante el encuentro. Utilizando la cámara 4K de alta resolución a bordo del Doc Ricketts, grabaron vistas inusualmente detalladas de su anatomía y movimientos.

El equipo también ajustó la iluminación del vehículo para facilitar la observación de la cúpula transparente del pez. Estos cambios ayudaron a revelar las estructuras inusuales que hacen que esta especie sea tan distintiva.

El piloto/técnico del ROV Cameron Law acercó el Doc Ricketts lo suficiente como para capturar imágenes adicionales con la cámara de realidad virtual del vehículo. La resultante imagen estéreo en 3D ofrece otra perspectiva sobre el pez y podría ser utilizada en programas educativos y divulgación pública.

"Macropinna nos recuerda las sorprendentes formas en que los animales se han adaptado para prosperar en el medio del océano", afirmó Haddock. "Muchos de ellos sobreviven buscando pistas ópticas sutiles, como una sombra que pasa por encima, y esto desencadena la competencia evolutiva, enfrentando el camuflaje bioluminiscente contra capacidades visuales cada vez más sofisticadas".

Un avistamiento extraordinario tras casi 7,000 inmersiones en aguas profundas

La rareza del encuentro se vuelve aún más notable al considerar la extensa historia de exploración del MBARI. Durante casi 40 años, el instituto ha realizado aproximadamente 7,000 inmersiones con vehículos operados remotamente y ha acumulado más de 41,000 horas de video de aguas profundas. A pesar de ese enorme esfuerzo, los investigadores han registrado solo 11 encuentros con Macropinna microstoma.

El MBARI había realizado su anterior avistamiento de Macropinna en 2021. El último encuentro representa dos importantes primicias para el instituto: su primer metraje en 4K de esta especie y su primera observación del pez desde el nuevo buque de investigación insignia David Packard.

Los científicos del MBARI también han encontrado otros miembros de la familia barreleye durante sus expediciones oceánicas. Este verano, investigadores que trabajaron con el Schmidt Ocean Institute en el océano Atlántico central grabaron otra especie inusual de aguas profundas, el pez binocular (Winteria telescopa).

Estos encuentros brindan oportunidades raras para observar las notables adaptaciones que permiten a los animales sobrevivir muy por debajo de la superficie del océano, donde la luz es escasa y gran parte del entorno marino sigue sin explorarse.

La expedición Diving Deep for Delicate Drifters fue apoyada por el compromiso de larga data de la David and Lucile Packard Foundation con la investigación científica del MBARI.