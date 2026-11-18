Un equipo de investigadores del Sanford Burnham Prebys descubrió una defensa natural contra el Alzheimer que podría revolucionar los tratamientos disponibles. Al aumentar los niveles de una proteína llamada SORLA, lograron reducir significativamente los enredos tóxicos de tau, proteger las conexiones entre las células del cerebro y prevenir la reducción del tejido cerebral asociado con la neurodegeneración en ratones.

La investigación, publicada en la revista Science Advances, sugiere que fortalecer los mecanismos protectores del cerebro podría abrir nuevas vías para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. En los experimentos realizados, el aumento de SORLA redujo varios cambios dañinos relacionados con el Alzheimer, como la atrofia cerebral y la acumulación de proteínas tau anormales.

La relevancia de este hallazgo radica en el papel esencial que desempeña la proteína tau en el funcionamiento de las células cerebrales sanas. En condiciones normales, las proteínas tau estabilizan los microtúbulos, estructuras que brindan soporte interno a las neuronas y ayudan a mantener las intrincadas redes del sistema nervioso. Sin embargo, en el Alzheimer y otros trastornos relacionados, las tau pueden volverse anormales y agruparse, formando clústeres dañinos conocidos como enredos tau. Estos enredos interrumpen el funcionamiento normal de las células nerviosas y están asociados con el deterioro cognitivo y la muerte neuronal, formando parte de un grupo de enfermedades denominadas tauopatías.

Los investigadores se centraron en la proteína SORLA, que ya había captado la atención científica por su potencial en la protección del cerebro frente al Alzheimer. Estudios previos habían demostrado que SORLA puede limitar la producción y acumulación de la proteína amiloide-beta, otra proteína estrechamente asociada con el Alzheimer, que se agrupa en placas en el cerebro.

El Dr. Timothy Huang, profesor asistente en el Centro de Enfermedades Neurológicas de Sanford Burnham Prebys, comentó: "En los últimos 15 o 20 años, se han acumulado datos que muestran que SORLA puede suprimir uno de los sellos distintivos del Alzheimer: la generación y acumulación de amiloide-beta". Sin embargo, poco se sabía sobre su efecto en los enredos tau.

Para investigar, los científicos desarrollaron un modelo de ratón que producía niveles adicionales de SORLA y que desarrollaba enredos tau, atrofia cerebral y déficits cognitivos. Esto les permitió examinar si niveles más altos de SORLA podían reducir la acumulación de tau y proteger contra el daño que causa.

Los resultados mostraron que la SORLA adicional ofrecía protección contra varios procesos que contribuyen a los enredos tau y la progresión de la enfermedad neurodegenerativa. Un efecto importante fue la reducción de la hiperfosforilación, un proceso en el cual demasiados grupos fosfato se adhieren a las proteínas tau, alterando su comportamiento y contribuyendo al desarrollo de enredos dañinos. El aumento de SORLA redujo esta modificación anormal.

Además de limitar las anomalías de tau, SORLA ayudó a preservar las sinapsis, las conexiones especializadas a través de las cuales las neuronas se comunican, y protegió la plasticidad sináptica, fundamental para el aprendizaje y la memoria. La Dra. Huijie Huang, científica del laboratorio de Huang y autora principal del estudio, afirmó: "Cuando se aumenta SORLA, se pueden suprimir los efectos negativos observados en las tauopatías".

Tras observar los beneficios del aumento de SORLA, los investigadores examinaron qué sucedería si la proteína faltara completamente. SORLA se produce utilizando instrucciones codificadas por un gen llamado Sorl1, y algunas personas tienen mutaciones que interfieren con su función, lo que puede afectar la producción o actividad de esta proteína protectora. Para investigar las consecuencias, el equipo estudió ratones genéticamente modificados que carecían de Sorl1 y, por lo tanto, no podían producir SORLA.

Los resultados contrastaron drásticamente con los observados en los ratones que tenían copias adicionales de la proteína. En lugar de proteger contra el daño relacionado con tau, la ausencia de SORLA agravó los efectos perjudiciales. El Dr. Tim Huang comentó: "El resultado fue que la falta de SORLA exacerba los efectos dañinos observados en las tauopatías".

Estos resultados contrastantes proporcionaron más evidencia de que SORLA desempeña un papel protector importante en el cerebro y puede influir en la gravedad de la progresión de las enfermedades relacionadas con tau.

Los investigadores también examinaron la actividad molecular de las células cerebrales individuales y el tejido circundante, combinando métodos avanzados de secuenciación para medir los niveles de proteínas y la actividad genética en células individuales. Este enfoque detallado ayudó a revelar cómo SORLA influye en los procesos biológicos involucrados en la neurodegeneración.

A pesar de que los hallazgos son alentadores, se necesitan más investigaciones para determinar cómo operan estos mecanismos en humanos. El equipo ahora espera investigar cómo responden los diferentes tipos de células cerebrales cuando aumentan o disminuyen los niveles de SORLA. Un enfoque planeado incluye trasplantes de neuronas o células gliales humanas en cerebros de ratones, lo que permitirá examinar los efectos de diferentes mutaciones de SORLA en un cerebro vivo afectado por la enfermedad.

En última instancia, los investigadores esperan que una comprensión más profunda de esta proteína protectora revele nuevas estrategias de tratamiento, ya sea potenciando la actividad de SORLA o reutilizando medicamentos existentes para interferir con vías celulares dañinas. Tales enfoques podrían ofrecer nuevas formas de combatir el Alzheimer y otras formas de demencia impulsadas por enredos tau tóxicos.