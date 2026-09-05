Un avión militar griego se estrelló en una exhibición aérea cerca de Atenas

FOTO: Un avión militar de Grecia se estrella durante una exhibición aérea

Un avión militar de Grecia sufrió un accidente el sábado durante una exhibición aérea en las proximidades de Atenas, lo que provocó la emisión de columnas de humo negro visibles para varios miles de asistentes. El suceso se produjo en el marco de Athens Flying Week, un espectáculo aéreo que se celebra anualmente en la base aérea de Tanagra.

No se han reportado heridos entre los espectadores que presenciaron el incidente, aunque las autoridades de la Fuerza Aérea aún no han confirmado si los pilotos del avión, un Phantom F4 biplaza, lograron eyectarse antes del impacto. La situación se mantiene bajo investigación.

Para controlar el incendio que se desató en tierra tras el accidente, un helicóptero de descarga de agua permaneció en la zona, mientras se evaluaban las consecuencias del siniestro. La exhibición aérea atrae cada año a una gran cantidad de público, que en esta ocasión se vio sorprendido por el inesperado suceso.