Tiroteos en Sudáfrica: 27 muertos y 26 heridos en dos ataques armados

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- Al menos 27 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en dos tiroteos ocurridos en distintos puntos de Sudáfrica durante la madrugada de este domingo.

Los hechos se registraron en un bar del suroeste de Johannesburgo y en un local de ocio de Lwandle, en las afueras de Ciudad del Cabo. Hasta el momento, no se habían producido detenciones.

El primero de los episodios ocurrió durante la noche del sábado en Johannesburgo, donde varios hombres armados ingresaron a un bar y dispararon contra los presentes, según supo la Agencia Noticias Argentinas a través de medios locales.

17 personas murieron y otras 15 resultaron heridas. De acuerdo con la Policía, los atacantes también les quitaron los teléfonos a algunos clientes antes de escapar en dos vehículos sin patente.

Horas después, alrededor de la 1:46 del domingo, otro grupo armado atacó un establecimiento de Lwandle. Cinco personas murieron en el lugar y otras cinco fallecieron cuando eran trasladadas a un hospital, mientras que 11 personas resultaron heridas.

Las autoridades mantienen un operativo para localizar a los responsables y todavía investigan si ambos ataques tienen algún vínculo.

Los tiroteos ocurrieron pocos días después de otro ataque registrado cerca de Durban, donde 11 personas fueron asesinadas durante una fiesta privada.

La sucesión de episodios volvió a poner bajo la lupa la violencia armada en Sudáfrica, un país que registra elevados niveles de homicidios y donde las armas son utilizadas en distintos delitos, entre ellos enfrentamientos entre bandas.