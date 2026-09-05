Rescatistas lograron rescatar a un ciudadano chino tras 10 días en un túnel inundado en Nepal

FOTO: Rescatistas en Nepal sacan vivo a un ciudadano chino de un túnel a 10 días de las inundaciones

Rescatistas en Nepal lograron salvar a un ciudadano chino de un túnel hidroeléctrico, según lo informado por la oficina del primer ministro en sus redes sociales.

Con este rescate, ya son tres los trabajadores que han sido recuperados con vida del proyecto hidroeléctrico Trishuli. Dos operarios nepalíes habían sido rescatados el día anterior de un túnel en la central hidroeléctrica Trishuli 3A.

El Ejército de Nepal comunicó que un equipo de rescate, compuesto por personal militar nepalí y expertos surcoreanos en desastres, logró sacar al hombre de un túnel de 225 metros (aproximadamente 738 pies). Actualmente, el rescatado está recibiendo atención médica. En diversas imágenes se observó su evacuación en helicóptero, con un médico militar supervisando su estado durante el vuelo.

Una imagen divulgada por la televisión estatal china CCTV mostró a dos rescatistas trasladando al hombre fuera del túnel.

Las autoridades han informado que alrededor de 900 trabajadores están desaparecidos en 12 proyectos hidroeléctricos en todo Nepal, y se estima que unos 500 podrían estar atrapados en diferentes túneles.

Hasta el momento, al menos 1.300 personas han perdido la vida debido a las inundaciones que ocurrieron el 26 de agosto, las cuales se cree que fueron provocadas por el colapso de un glaciar. Más de 5.000 personas continúan desaparecidas, según la agencia de gestión de desastres de Nepal.