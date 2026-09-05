Irán denunció ataque de EEUU a petrolero cerca de la isla Kharg en el Golfo Pérsico

FOTO: Irán acusa a EEUU de atacar un petrolero cerca de la isla Kharg y otras noticias de Oriente Medio

Irán acusó el sábado a Estados Unidos de llevar a cabo un ataque contra un petrolero iraní en las cercanías de la isla de Kharg, ubicada en el golfo Pérsico. La Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre el incidente, pero un nuevo ataque podría aumentar la probabilidad de represalias iraníes contra aliados e intereses estadounidenses en la zona.

A continuación, se presentan las últimas novedades desde Oriente Medio.

Irán acusa a Estados Unidos de atacar un petrolero

La cadena estatal de Irán reportó que cuatro misiles estadounidenses impactaron en un petrolero a aproximadamente 10 kilómetros (seis millas) de la isla de Kharg. La tripulación fue evacuada sin que se registraran víctimas.

El informe no ofreció pruebas concretas ni incluyó declaraciones de funcionarios iraníes. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos no respondió a la solicitud de comentarios sobre la acusación.

La isla de Kharg es clave para las exportaciones de petróleo de Irán y constituye un punto estratégico para el transporte de crudo del país. Este lugar ha sido blanco de ataques en varias ocasiones durante el conflicto con Estados Unidos, como ocurrió en marzo, cuando las fuerzas del Pentágono alcanzaron instalaciones militares en la isla.

Este último reporte se produce días después de que Washington reanudara los ataques contra objetivos iraníes, tras un mes de pausa, en medio de un aumento de los combates en torno al estrecho de Ormuz.