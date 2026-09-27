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Fuerte tormenta en el noreste de EE.UU. dejó un muerto y cientos de vuelos cancelados

Las autoridades advirtieron sobre inundaciones y cancelaron cientos de vuelos y eventos culturales.

27/09/2026 | 16:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Fuerte tormenta en Estados Unidos.

FOTO: Fuerte tormenta en Estados Unidos.

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Una fuerte tormenta golpeó el noreste de Estados Unidos, resultando en al menos un fallecido, alertas de inundaciones y la cancelación de cientos de vuelos. Este fenómeno meteorológico trajo consigo vientos intensos y lluvias torrenciales que azotaron la región durante el domingo.

Las autoridades informaron que la tormenta dejó sin electricidad a decenas de miles de usuarios en ciudades como Boston, Filadelfia y Nueva York, donde se advirtió del riesgo de inundaciones y cierres de rutas. 

Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de más de 70 km/h a lo largo de la costa este, con picos de hasta 130 km/h en el estado de Nueva York, según el último boletín de los servicios meteorológicos nacionales (NWS por sus siglas en inglés). Se pronosticó que la tormenta se debilitara progresivamente y se desplazara hacia el este el lunes, para luego girar hacia el norte.

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Las autoridades emitieron alertas de inundaciones en Nueva Jersey, donde las lluvias continuaron, especialmente en Long Island y en el sur de la región de Nueva Inglaterra. Se previeron inundaciones costeras durante la marea alta en Nueva Jersey y Delaware, y una alerta por inundaciones abarcó gran parte del este de Massachusetts y Rhode Island. 

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, destacó la peligrosidad de las condiciones y advirtió: “Cualquiera que se acerque a la costa este fin de semana estará literalmente poniendo su vida en juego”. Además, se estimaron olas de hasta seis metros de altura en algunas zonas.

En Brooklyn, un hombre de 56 años perdió la vida tras la caída de un árbol, según informaron medios locales. Más de 130.000 usuarios permanecieron sin suministro eléctrico en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Pensilvania. La tormenta causó la cancelación de cientos de vuelos y retrasos en toda la región, de acuerdo con el sitio de seguimiento FlightAware. 

Además, se suspendieron importantes eventos culturales, como los festivales Global Citizen y All Things Go en Nueva York, así como Oceans Calling en Maryland. Los organizadores de Global Citizen, que contaba con artistas como Lenny Kravitz, Lauryn Hill y Alicia Keys, anunciaron que la seguridad era la prioridad y que era la primera vez en 14 años que se cancelaba el evento. 

También se cancelaron conciertos del cantante británico Ed Sheeran, que debía presentarse cerca de Boston. Las tormentas conocidas como “Nor’easters”, que se producen a lo largo de todo el año, son más frecuentes entre el otoño y el comienzo de la primavera, y suelen ir acompañadas de fuertes lluvias, nevadas y potentes ráfagas de viento.

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