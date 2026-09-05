Continúa la búsqueda de 14 soldados en Bolivia tras explosión en un cuartel que dejó 2 muertos

La búsqueda de 14 militares desaparecidos sigue en curso este sábado tras dos explosiones ocurridas el viernes en un depósito de explosivos de un cuartel en Viacha, que dejaron un saldo de dos fallecidos y 85 heridos, en su mayoría soldados, de acuerdo a fuentes oficiales.

El teniente coronel Antonio Amaru, comandante del Regimiento Bolívar donde se produjo el incidente, aclaró que "no es una lista de fallecidos, sino una nómina de personas no localizadas". De los desaparecidos, 13 son soldados y uno es un sargento.

El gobierno ha ordenado una investigación para esclarecer las causas de la explosión, que hasta el momento no han sido determinadas. El presidente Rodrigo Paz manifestó: "Debemos establecer con claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de protocolos de seguridad y determinar responsabilidades", al tiempo que expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. La mayoría de los heridos son militares, aunque también hay cerca de una decena de civiles.

Los vecinos de la zona se vieron obligados a pasar la noche en casa de familiares y amigos, ya que las explosiones dañaron más de 20 viviendas cercanas al cuartel. La zona ha sido acordonada por las autoridades. Imágenes aéreas mostraron techos destruidos en los depósitos de pirotecnia y pólvora, según indicó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. Además, se reportaron rajaduras en varias paredes de piedra del cuartel.

Justiniano descartó que la explosión haya sido provocada por armamento bélico, afirmando que "no hay ningún tipo de armamento que haya sido detonado" después de visitar el área el viernes por la noche.

La primera explosión fue menos intensa que la segunda, que sacudió las casas y generó una densa columna de humo negro. Los conscriptos que estaban realizando su servicio militar en el cuartel regresaron a sus hogares, quedando solo soldados del interior del país en sus dormitorios, según explicó Amaru.