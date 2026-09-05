Ataques rusos dejan cuatro muertos en Ucrania mientras preparan visitas de enviados estadounidenses

FOTO: Ataques rusos matan a 4 en Ucrania mientras Moscú y Kiev se alistan para visita de enviados de EEUU

A raíz de ataques nocturnos, cuatro personas perdieron la vida en Ucrania, mientras Moscú y Kiiv se preparan para la llegada de enviados de Estados Unidos, con la esperanza de reanudar las negociaciones de paz tras más de cuatro años de invasión rusa.

La visita de Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump, se anticipa como una oportunidad para revitalizar las conversaciones en un contexto de intensificación de los ataques aéreos por ambas partes.

La actividad bélica ha aumentado considerablemente, con dificultades para que las tropas avancen en un frente de 1.250 kilómetros. Rusia ha comenzado a emplear drones de ataque de alta velocidad, mientras que el sonido de las sirenas antiaéreas se ha vuelto común en Kiev.

A pesar de la declaración del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, quien anunció una pausa en los ataques aéreos durante la visita de los enviados estadounidenses, los bombardeos continuaron. Zelenskyy instó a Moscú a hacer lo mismo, asegurando que se garantizaría un espacio aéreo seguro para los negociadores.

"Así como lo hicimos en visitas anteriores, garantizaremos el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar con seguridad", afirmó Zelenskyy en redes sociales. "No habrá ataques aéreos por nuestra parte, y Rusia debe hacer lo mismo para facilitar las conversaciones", añadió.

Los recientes ataques han dejado un saldo de cuatro muertos y cinco heridos en una instalación industrial en la región de Dnipropetrovsk, según el jefe de la administración militar local, Oleksandr Hanzha. Además, un hombre de 62 años resultó herido y varias viviendas sufrieron daños en otro ataque en el distrito de Nikopol.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que los ataques se dirigieron a plantas metalúrgicas clave, consideradas como suministradoras de productos metálicos para el esfuerzo bélico ucraniano.

En la región de Kiev, se reportaron dos heridos adicionales en un ataque nocturno, que también causó daños en un edificio de nueve pisos en el distrito de Boryspil.

Los ataques aéreos rusos también afectaron un centro comercial en la región de Mykolaiv, provocando incendios y daños en locales comerciales. Un hombre de 72 años y una adolescente de 17 resultaron heridos durante estos incidentes.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó misiles balísticos desde sus regiones de Rostov y Voronezh, además de desplegar 167 drones de ataque, de los cuales se lograron derribar 128.

Por su parte, ataques ucranianos en la región de Belgorod hirieron a tres personas, incluida una joven de 14 años. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber derribado 53 drones ucranianos durante la noche.