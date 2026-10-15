Martín Bossi presenta "La cena de los tontos" en Córdoba: un éxito reflexivo y lleno de risas

Martín Bossi, actor y humorista, regresa a Córdoba con La cena de los tontos, la comedia que conquistó a 280 mil espectadores en dos años y que combina situaciones desopilantes con una mirada crítica sobre la sociedad actual.

La propuesta llegará a la Sala de las Américas del Pabellón Argentina del 16 al 18 de este mes y volverá a la ciudad en diciembre.

“Viene muy bien la venta y estamos contentos de venir con La cena de los tontos a Córdoba”, expresó Bossi en diálogo con Cadena 3, en la que destacó el entusiasmo que genera la obra y la respuesta del público en cada función.

Escrita por Max Weber en 1993, la pieza aborda temas como la inocencia, la verdad, el poder y la mentira a través de una trama que invita a reírse de situaciones absurdas y, al mismo tiempo, a reflexionar sobre los comportamientos humanos. “Es muy graciosa”, aseguró el actor al describir la propuesta.

En la obra, Bossi interpreta a un personaje que, pese a su torpeza, termina involucrado en situaciones que lo superan y de las que le resulta difícil salir. Con el humor que lo caracteriza, el artista resumió su papel con una frase contundente: “El boludo soy yo”.

El elenco se completa con Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, quienes aportan sus propios matices a una historia que encuentra en los enredos, los equívocos y las contradicciones de sus personajes algunos de sus principales recursos humorísticos.

La dirección está a cargo de Marcos Carnevale, mientras que la producción corresponde a Adrián Suar y Guillermo Francella.

Más allá de las situaciones cómicas, la propuesta abre espacio para pensar en los mecanismos que determinan qué discursos, personajes y contenidos consiguen captar la atención del público. Durante la entrevista, Bossi se refirió al fenómeno con una expresión provocadora: “La estupidez al poder”.

En esa línea, cuestionó la creciente visibilidad de propuestas superficiales frente a otras que requieren mayor elaboración o profundidad. “El estúpido llena estadios”, señaló, en una reflexión sobre una sociedad en la que, muchas veces, el impacto inmediato parece imponerse sobre el contenido.

La observación conecta con uno de los ejes de la obra: la posibilidad de utilizar el humor para poner en evidencia contradicciones sociales y humanas. A través de personajes que se ven envueltos en situaciones disparatadas, la comedia transforma lo absurdo en una oportunidad para reconocer actitudes y comportamientos de la vida cotidiana.

Para Bossi, la respuesta de los espectadores es una parte esencial de la experiencia teatral. “La gente se ríe mucho porque es muy gracioso todo lo que sucede”, afirmó, al destacar la conexión que se establece con el público durante las funciones.

En tiempos atravesados por las exigencias cotidianas, el espectáculo busca ofrecer un espacio para desconectarse de las preocupaciones, compartir una experiencia colectiva y disfrutar de la risa sin renunciar a la reflexión.

Con funciones previstas del 16 al 18 de este mes y un nuevo regreso en diciembre, La cena de los tontos renueva su apuesta en Córdoba con un elenco reconocido y una historia que encuentra en el humor una forma de mirar críticamente la realidad.

Además, se realizará un sorteo de entradas para que más cordobeses puedan acercarse a la propuesta y disfrutar de una experiencia que combina entretenimiento, humor y reflexión en uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad.

Entrevista de "Viva la Radio"