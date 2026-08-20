Jesús, un niño de tres años que espera una familia que lo acompañe y le dé un hogar para siempre

FOTO: Una convocatoria busca una familia que brinde amor y estabilidad a un niño

Hay historias que comienzan con una convocatoria, pero que en realidad hablan de algo mucho más profundo: la posibilidad de que un niño encuentre un hogar donde pueda sentirse querido, cuidado y seguro.

Jesús tiene tres años y vive en Córdoba. Es un niño alegre, cariñoso e inteligente, que disfruta de las cosas simples de la infancia: pintar, jugar con agua y arena, correr al aire libre, ir a la plaza, hamacarse y tirarse por el tobogán.

Para él, además, las rutinas tienen un valor especial. Una vida organizada y previsible le permite sentirse seguro y tranquilo. Se comunica utilizando pocas palabras, aunque día a día encuentra nuevas maneras de expresar lo que siente y de vincularse con quienes lo rodean.

La convocatoria fue difundida por la jueza Lourdes de Puerta, a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Cruz del Eje, quien explicó a Cadena 3 que el objetivo es encontrar una familia dispuesta a acompañar a Jesús de manera integral.

“Es muy importante para Jesús encontrar una familia que lo acoja, que lo cuide, que lo proteja, que lo quiera”, señaló la magistrada, y destacó la importancia de que quienes se postulen puedan acompañarlo en sus tratamientos.

Jesús cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y realiza tratamientos de fonoaudiología, psicomotricidad y neurología. También recibe la medicación que necesita. Según explicó De Puerta, estos acompañamientos se vienen realizando de manera sostenida y forman parte de su desarrollo.

La jueza también describió a Jesús como un niño “muy vivaz”, activo y con ganas de jugar, reír y cantar.

El vínculo con su hermana

Además de encontrar un hogar para Jesús, la convocatoria contempla una cuestión fundamental: preservar el vínculo con su hermana mayor.

La niña ya se encuentra acompañada por una familia, por lo que la familia que eventualmente acoja a Jesús deberá tener presente la importancia de mantener y fortalecer el vínculo entre ambos, siempre de acuerdo con las necesidades de los dos hermanos.

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Cómo postularse

Las familias que estén dispuestas a conocer la historia de Jesús y evaluar la posibilidad de incorporarlo a su hogar deben ingresar al Registro Único de Adopciones de Córdoba y buscar la Convocatoria N.º 12/26.

Allí podrán completar el formulario correspondiente y manifestar su voluntad de participar del proceso.

La búsqueda no apunta solamente a encontrar un lugar donde Jesús pueda vivir. Se trata de encontrar una familia que pueda acompañarlo en su crecimiento, respetar sus tiempos, sostener sus tratamientos y ofrecerle algo esencial para cualquier niño: un entorno estable, afectuoso y seguro donde pueda crecer y sentirse parte.

Jesús tiene tres años y está esperando una familia que quiera abrirle las puertas de su hogar y acompañarlo en el camino de construir una vida para siempre.

Informe de Jorge Mercado