Jesús, un niño de tres años que espera una familia que lo acompañe y le dé un hogar para siempre
Tiene tres años, vive en Córdoba y necesita una familia que pueda brindarle amor, estabilidad y acompañamiento en sus tratamientos. También es importante preservar el vínculo con su hermana mayor.
20/08/2026 | 16:11Redacción Cadena 3
FOTO: Una convocatoria busca una familia que brinde amor y estabilidad a un niño
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Audio. Jesús, un niño de tres años que espera una familia que lo acompañe y le dé un hogar para siempre
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Hay historias que comienzan con una convocatoria, pero que en realidad hablan de algo mucho más profundo: la posibilidad de que un niño encuentre un hogar donde pueda sentirse querido, cuidado y seguro.
Jesús tiene tres años y vive en Córdoba. Es un niño alegre, cariñoso e inteligente, que disfruta de las cosas simples de la infancia: pintar, jugar con agua y arena, correr al aire libre, ir a la plaza, hamacarse y tirarse por el tobogán.
Para él, además, las rutinas tienen un valor especial. Una vida organizada y previsible le permite sentirse seguro y tranquilo. Se comunica utilizando pocas palabras, aunque día a día encuentra nuevas maneras de expresar lo que siente y de vincularse con quienes lo rodean.
La convocatoria fue difundida por la jueza Lourdes de Puerta, a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Cruz del Eje, quien explicó a Cadena 3 que el objetivo es encontrar una familia dispuesta a acompañar a Jesús de manera integral.
“Es muy importante para Jesús encontrar una familia que lo acoja, que lo cuide, que lo proteja, que lo quiera”, señaló la magistrada, y destacó la importancia de que quienes se postulen puedan acompañarlo en sus tratamientos.
Jesús cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y realiza tratamientos de fonoaudiología, psicomotricidad y neurología. También recibe la medicación que necesita. Según explicó De Puerta, estos acompañamientos se vienen realizando de manera sostenida y forman parte de su desarrollo.
La jueza también describió a Jesús como un niño “muy vivaz”, activo y con ganas de jugar, reír y cantar.
El vínculo con su hermana
Además de encontrar un hogar para Jesús, la convocatoria contempla una cuestión fundamental: preservar el vínculo con su hermana mayor.
La niña ya se encuentra acompañada por una familia, por lo que la familia que eventualmente acoja a Jesús deberá tener presente la importancia de mantener y fortalecer el vínculo entre ambos, siempre de acuerdo con las necesidades de los dos hermanos.
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Cómo postularse
Las familias que estén dispuestas a conocer la historia de Jesús y evaluar la posibilidad de incorporarlo a su hogar deben ingresar al Registro Único de Adopciones de Córdoba y buscar la Convocatoria N.º 12/26.
Allí podrán completar el formulario correspondiente y manifestar su voluntad de participar del proceso.
La búsqueda no apunta solamente a encontrar un lugar donde Jesús pueda vivir. Se trata de encontrar una familia que pueda acompañarlo en su crecimiento, respetar sus tiempos, sostener sus tratamientos y ofrecerle algo esencial para cualquier niño: un entorno estable, afectuoso y seguro donde pueda crecer y sentirse parte.
Jesús tiene tres años y está esperando una familia que quiera abrirle las puertas de su hogar y acompañarlo en el camino de construir una vida para siempre.
Informe de Jorge Mercado
Lectura rápida
¿Quién es el niño mencionado en el artículo?
El niño mencionado es Jesús, un niño de tres años que vive en Córdoba.
¿Qué busca la convocatoria?
La convocatoria busca encontrar una familia dispuesta a acompañar a Jesús de manera integral.
¿Quién difunde la convocatoria?
La convocatoria fue difundida por la jueza Lourdes de Puerta, del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de Cruz del Eje.
¿Qué tratamientos recibe Jesús?
Jesús recibe tratamientos de fonoaudiología, psicomotricidad y neurología, además de medicación necesaria.
¿Cuál es la importancia del vínculo con su hermana?
Es fundamental preservar el vínculo entre Jesús y su hermana mayor, quien ya está acompañada por otra familia.