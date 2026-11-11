El padre Bytton, sobre la llegada de León XIV a Perú: "Es una visita casera, en muy buen sentido"
El Pontífice aterrizará en la base aérea del Callao y comenzará una agenda de encuentros institucionales, religiosos y políticos. Su nacionalidad peruana y su pasado pastoral en Chiclayo le dan a esta etapa un significado especial.
11/11/2026 | 17:05Redacción Cadena 3
FOTO: El paso de León XIV por la Basílica de Luján. (Foto: Daniel Vides/NA)
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Audio. León XIV llega a Perú con el lema “Vuelve a casa” tras su histórica visita a la Argentina
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El papa León XIV se prepara para llegar a Perú, en la tercera y última etapa de su recorrido por Sudamérica, luego de su histórica visita a la Argentina. Bajo el lema “El Papa vuelve a casa”, el país andino ultima los detalles para recibir al Pontífice, cuya nacionalidad peruana y trayectoria pastoral en la diócesis de Chiclayo convierten esta escala en una de las más significativas de su gira.
Según el cronograma previsto, el avión papal aterrizará a las 19.30 (hora argentina) en la base aérea del Callao, a pocos minutos de Lima. Desde allí, León XIV se trasladará hacia el centro de la capital, donde comenzará una agenda que incluirá reuniones institucionales, actividades religiosas y encuentros políticos.
La expectativa por su llegada está atravesada también por las repercusiones de su reciente paso por la Argentina. En Lima, dos preguntas llamaron la atención de los periodistas argentinos que cubren la visita: una colega peruana consultó si realmente había existido una carpa VIP durante la misa en Buenos Aires, mientras que un taxista quiso saber qué había ocurrido para que el presidente Javier Milei llorara durante la despedida del Papa.
Más allá de esas imágenes, en Perú el foco está puesto en el regreso de quien consideran uno de los suyos.
“Es una visita casera, en muy buen sentido”
El padre Juan Bytton, vocero del Arzobispado de Lima y uno de los referentes vinculados con la organización de la visita, destacó en diálogo con Cadena 3 la capacidad del Pontífice para transmitir sus mensajes con prudencia y evitar las divisiones.
“Es muy prudente y sabe decir las palabras justas, sabe qué público tiene enfrente, sin buscar politizar ni polarizar. Es increíble”, señaló.
Bytton también consideró que León XIV recoge parte de la herencia pastoral de Francisco, especialmente en su manera de acercarse a la gente y ejercer el papado con una mirada puesta en la realidad cotidiana.
“Francisco nos acostumbró a un estilo de papado con los pies en la tierra. Fue un grande y creo que, lo digo con toda la verdad, el papa León XIV está dando la talla”, expresó.
Sin embargo, remarcó que la llegada a Perú tiene una dimensión personal diferente a la de las otras escalas del recorrido. “Cada país tiene lo suyo. En este caso, el significado es muy particular: el de volver a casa. Él quiere estar en Chiclayo, quiere reencontrarse con su gente”, explicó.
Por eso, el sacerdote definió la visita como una experiencia que trasciende los protocolos oficiales: “Es una visita casera, en muy buen sentido”.
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El Pontífice agradeció el cariño recibido durante su primera visita apostólica y recordó a Francisco, a quien definió como el Papa nacido en el país. “Me he sentido como en casa”, expresó en sus redes sociales.
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La agenda de León XIV en Lima
La capital peruana prepara un importante operativo de seguridad y organización. El centro de Lima permanece con restricciones de circulación para facilitar los desplazamientos del Papa.
Tras su aterrizaje en el Callao, León XIV se dirigirá al Palacio de Gobierno, donde está previsto un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori. Posteriormente, participará de una actividad en el Gran Teatro Nacional, donde brindará un mensaje ante referentes y autoridades gubernamentales.
Ese encuentro está previsto para alrededor de las 20 (hora argentina) y tendrá características similares a la reunión que el Pontífice mantuvo con representantes institucionales en el Palacio Libertad de Buenos Aires.
Informe de Agustín González
Lectura rápida
¿Quién visitará Perú? El papa León XIV visitará Perú en su recorrido por Sudamérica.
¿Cuál es el lema de la visita? El lema es “El Papa vuelve a casa”.
¿Cuándo aterrizará el avión papal? El avión papal aterrizará a las 19.30 (hora argentina) en la base aérea del Callao.
¿Con quién se reunirá el Papa en Perú? Se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno.
¿Por qué es especial esta visita? Es especial porque León XIV tiene nacionalidad peruana y una trayectoria pastoral en Chiclayo.