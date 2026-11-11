El padre Bytton, sobre la llegada de León XIV a Perú: "Es una visita casera, en muy buen sentido"

El papa León XIV se prepara para llegar a Perú, en la tercera y última etapa de su recorrido por Sudamérica, luego de su histórica visita a la Argentina. Bajo el lema “El Papa vuelve a casa”, el país andino ultima los detalles para recibir al Pontífice, cuya nacionalidad peruana y trayectoria pastoral en la diócesis de Chiclayo convierten esta escala en una de las más significativas de su gira.

Según el cronograma previsto, el avión papal aterrizará a las 19.30 (hora argentina) en la base aérea del Callao, a pocos minutos de Lima. Desde allí, León XIV se trasladará hacia el centro de la capital, donde comenzará una agenda que incluirá reuniones institucionales, actividades religiosas y encuentros políticos.

La expectativa por su llegada está atravesada también por las repercusiones de su reciente paso por la Argentina. En Lima, dos preguntas llamaron la atención de los periodistas argentinos que cubren la visita: una colega peruana consultó si realmente había existido una carpa VIP durante la misa en Buenos Aires, mientras que un taxista quiso saber qué había ocurrido para que el presidente Javier Milei llorara durante la despedida del Papa.

Más allá de esas imágenes, en Perú el foco está puesto en el regreso de quien consideran uno de los suyos.

“Es una visita casera, en muy buen sentido”

El padre Juan Bytton, vocero del Arzobispado de Lima y uno de los referentes vinculados con la organización de la visita, destacó en diálogo con Cadena 3 la capacidad del Pontífice para transmitir sus mensajes con prudencia y evitar las divisiones.

“Es muy prudente y sabe decir las palabras justas, sabe qué público tiene enfrente, sin buscar politizar ni polarizar. Es increíble”, señaló.

Bytton también consideró que León XIV recoge parte de la herencia pastoral de Francisco, especialmente en su manera de acercarse a la gente y ejercer el papado con una mirada puesta en la realidad cotidiana.

“Francisco nos acostumbró a un estilo de papado con los pies en la tierra. Fue un grande y creo que, lo digo con toda la verdad, el papa León XIV está dando la talla”, expresó.

Sin embargo, remarcó que la llegada a Perú tiene una dimensión personal diferente a la de las otras escalas del recorrido. “Cada país tiene lo suyo. En este caso, el significado es muy particular: el de volver a casa. Él quiere estar en Chiclayo, quiere reencontrarse con su gente”, explicó.