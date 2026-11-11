León XIV se despidió de Argentina con un mensaje emotivo: "Desde ahora, este país tiene dos Papas"

El papa León XIV publicó este miércoles un emotivo mensaje de despedida de la Argentina, luego de cuatro días de actividades, encuentros con fieles y celebraciones multitudinarias. A través de sus redes sociales, agradeció el recibimiento de los argentinos y dedicó unas palabras especiales a su antecesor, Francisco.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, escribió el Pontífice junto a una fotografía en la que aparece con la imagen de la Virgen de Luján.

En su publicación, dejó una de las frases más significativas de su paso por el país: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

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Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina! #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026

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La expresión reflejó el vínculo que León XIV aseguró haber construido con los argentinos durante su primera visita apostólica, marcada por las multitudinarias convocatorias y las constantes referencias a Jorge Bergoglio.

El mensaje concluyó con un pedido de unidad y una despedida cargada de afecto: “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”. Finalmente, escribió: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”.

Una despedida con una multitud en Luján

El mensaje se conoció durante la última jornada de la visita de León XIV, que comenzó el domingo 8 de noviembre e incluyó actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Córdoba.

Este miércoles, el Papa visitó la cárcel de Devoto, donde se reunió con personas privadas de su libertad, y luego encabezó una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Según estimaciones preliminares, más de dos millones de personas participaron de la celebración.

Durante la homilía, volvió a recordar a Francisco y convocó a los argentinos a superar las divisiones. “Argentina, levántate y camina”, expresó ante los fieles.

También llamó a fortalecer la solidaridad y la reconciliación como pilares para construir el futuro. “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia, con nuestro presente, para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra”, afirmó.

El recuerdo de Francisco y la Virgen de Luján

La figura de Francisco estuvo presente a lo largo de la visita. León XIV destacó en distintas oportunidades el legado de su antecesor y volvió a mencionarlo en su despedida al recordar que la Argentina fue su tierra natal.

La Virgen de Luján también ocupó un lugar central en su mensaje. El Pontífice recordó que su pontificado comenzó el 8 de mayo, fecha en la que se celebra a la patrona de la Argentina, y le pidió que acompañara su misión al frente de la Iglesia y el camino del pueblo argentino.