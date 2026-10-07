Tormentas en Rosario: vientos, reclamos y "lo que resta de la jornada bajo alerta"

FOTO: Tormenta en Rosario: un árbol cayó sobre un vehículo en Arijón y Oroño.

Rosario atraviesa este miércoles una jornada marcada por lluvias intensas, anegamientos y fuertes ráfagas de viento, en el marco de una alerta naranja que permanece vigente para la región. Desde Defensa Civil advirtieron a Cadena 3 Rosario que las condiciones podrían mantenerse durante el resto de la tarde y hasta la noche.

Gonzalo Ratner, director de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, informó que durante la mañana se registraron lluvias de fuerte intensidad en períodos cortos. En la zona centro de la ciudad se acumularon 42 milímetros en poco tiempo, según los registros de la estación meteorológica municipal.

El volumen de agua provocó anegamientos transitorios en distintos puntos de Rosario. De acuerdo con Ratner, hasta el momento se habían recibido más de 70 reclamos vinculados con acumulación de agua.

La tormenta también estuvo acompañada por granizo, principalmente en sectores de la zona oeste y noroeste de la ciudad. Si bien el funcionario señaló que las piedras no fueron de gran tamaño, destacó que se registró una importante cantidad en algunos sectores.

Además, Defensa Civil recibió alrededor de diez reclamos relacionados con caída o afectación de árboles.

La situación se complicaba durante la segunda parte de la jornada con el ingreso de ráfagas de viento superiores a los 65 kilómetros por hora.

Ratner explicó que la presencia de agua acumulada previamente puede favorecer la caída de árboles y generar nuevos inconvenientes, por lo que los equipos municipales permanecen atentos a los reclamos que ingresan a través de la línea 103.

Desde Defensa Civil anticiparon que la cantidad de pedidos de asistencia podría incrementarse durante el final de la tarde y el comienzo de la noche.

La alerta naranja continuará vigente durante lo que resta de este miércoles. Según indicó Ratner, se espera un mejoramiento de las condiciones meteorológicas recién durante el jueves.

Ante este escenario, desde el área municipal recomendaron mantener las precauciones durante el resto de la jornada y evitar situaciones de riesgo mientras persistan las lluvias y las fuertes ráfagas.

Informe de Agostina Meneghetti.