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Explotó una máquina de café en un bar de Rosario y destruyó el frente del local

Una trabajadora recibió asistencia médica y no tendría lesiones de gravedad. El episodio ocurrió en Balcarce y 3 de Febrero, donde el tránsito permanecía cortado.

24/10/2026 | 10:13Redacción Cadena 3 Rosario

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Explosión de los vidrios en el bar centrico.

FOTO: Explosión de los vidrios en el bar centrico.

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Una explosión destruyó gran parte del frente de una cafetería ubicada en la esquina de Balcarce y 3 de Febrero, en Rosario, este sábado por la mañana. El estallido provocó la rotura de los vidrios del local, cuyos restos quedaron esparcidos sobre la vereda y la calle.

FOTO: Explosión de los vidrios en el bar centrico.

Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, habría explotado la máquina de café. Una trabajadora del establecimiento recibió asistencia médica y, de acuerdo con la información preliminar, no presentaría heridas de gravedad. Una ambulancia y varios móviles policiales trabajaban en la zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por el incidente, el tránsito permanecía cortado sobre calle Balcarce y en las inmediaciones de 3 de Febrero. Las circunstancias de la explosión eran materia de investigación y hasta el momento no se habían informado oficialmente las causas del hecho.

Informe de Alejo Gerbaudo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una explosión destruyó parte de una cafetería en Rosario.

¿Quiénes fueron afectados? Una trabajadora del establecimiento recibió asistencia médica.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este sábado por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar? En la esquina de Balcarce y 3 de Febrero, en Rosario.

¿Cómo se está manejando la situación? El tránsito está cortado y la policía investiga las causas de la explosión.

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