La Maratón del Colegio de Abogados homenajea a Malvinas en las calles de Córdoba

La segunda edición de la Maratón del Colegio de Abogados de Córdoba se vive este domingo a pleno, con unos 2.500 participantes que recorren las calles de la ciudad en una jornada que combina deporte y homenaje.

Desde temprano, corredores, familias y público general participan de la propuesta, que tuvo como punto de partida la esquina de Duarte Quirós y Bolívar, frente a la sede del Colegio de Abogados.

La competencia cuenta con dos distancias competitivas, de 10K y 6K, además de un recorrido participativo de 1K destinado a quienes quieren sumarse a la jornada sin competir.

“Malvinas corre con nosotros”

La carrera se desarrolla bajo el lema “Malvinas corre con nosotros” y tiene como eje el homenaje a los Héroes de Malvinas.

En ese marco, la remera oficial de la competencia lleva la consigna “Las Malvinas son argentinas”, como parte de la propuesta con la que la organización busca mantener presente el reclamo por las islas y homenajear a los excombatientes.

El mensaje también fue exhibido por los jugadores de la selección argentina en una bandera después de vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. La maratón cordobesa incorpora esa referencia como parte de la jornada deportiva.

Kit para los corredores

Los participantes de las pruebas de 10K y 6K reciben el kit de corredor, que incluye la remera oficial y el dorsal con chip para la toma de tiempos, además de otros elementos.

Con las calles de Córdoba como escenario, la segunda edición de la Maratón del Colegio de Abogados reúne a miles de corredores y familias en una jornada que tiene al deporte como protagonista y al homenaje a los Héroes de Malvinas como eje.

Informe de Orlando Morales