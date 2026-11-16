La Fiesta de Colectividades se extenderá hasta este martes

La edición 2026 de la Fiesta de las Colectividades de Rosario continuará hasta el martes 17 de noviembre, un día más de lo previsto originalmente. La decisión fue tomada por la Asociación de Colectividades Extranjeras junto con el municipio, luego de las dos jornadas que debieron suspenderse por las condiciones meteorológicas y ante la importante respuesta de los visitantes.

Con esta extensión, el público tendrá dos noches más para recorrer los stands y disfrutar de la gastronomía, las tradiciones y las expresiones culturales de más de 50 colectividades que participan del encuentro. La propuesta reúne sabores y costumbres de distintos países y vuelve a convertir al predio en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

Durante este lunes y martes, las puertas del evento abrirán a las 19 y la actividad se extenderá hasta las 0.30. El operativo de tránsito dispuesto para acompañar la celebración también continuará vigente hasta el cierre definitivo de la fiesta.

El escenario principal Rafael Ielpi ofrecerá durante ambas noches una amplia programación de danzas del mundo, con presentaciones de las distintas colectividades. Además, el espacio dedicado a la Argentina tendrá su propia agenda de espectáculos, con propuestas vinculadas al folclore nacional.

La gastronomía argentina también formará parte de las alternativas disponibles en ese sector, que compartirá protagonismo con las comidas típicas y las manifestaciones culturales de las comunidades extranjeras. De esta manera, Colectividades sumará dos jornadas para que rosarinos y visitantes puedan disfrutar de una de las celebraciones tradicionales más convocantes de la ciudad.