En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Aviso a corto plazo por tormentas para departamentos de Córdoba, Mendoza, San Luis y La Pampa

El fenómeno fue detectado por radares y rige hasta las 13:23.

16/11/2026 | 12:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Lluvia en Córdoba

FOTO: Lluvia en Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo que abarca al sur de la provincia de Córdoba y amplios sectores de Mendoza, San Luis y La Pampa.

El reporte oficial fue emitido a las 11:23 de este 16 de noviembre a partir de la detección realizada por radares meteorológicos, y mantiene una vigencia de dos horas desde su publicación, extendiéndose el alerta inmediato hasta las 13:23.

Zonas bajo alerta

El fenómeno climático impacta de manera directa sobre los siguientes departamentos:

Córdoba: General Roca y Río Cuarto.

Mendoza: General Alvear, La Paz y San Rafael.

San Luis: Gobernador Dupuy, General Pedernera y Juan Martín de Pueyrredón.

La Pampa: Parera y Realicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Recomendaciones y medidas de protección

Ante el avance del frente de tormenta, el organismo oficial difundió una serie de pautas preventivas para reducir riesgos en la población:

Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua al domicilio.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

No circular por calles anegadas ni permanecer en zonas inundables.

En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

Evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por una descarga eléctrica.

Lectura rápida

¿Qué emitió el SMN? Un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

¿Quién emitió el aviso? El aviso fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo fue emitido el aviso? El aviso fue emitido a las 11:23 del 16 de noviembre.

¿Dónde afecta el aviso? Afecta al sur de Córdoba y sectores de Mendoza, San Luis y La Pampa.

¿Por qué se dan recomendaciones? Para reducir riesgos en la población ante el avance del frente de tormenta.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf