Aviso a corto plazo por tormentas para departamentos de Córdoba, Mendoza, San Luis y La Pampa

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo que abarca al sur de la provincia de Córdoba y amplios sectores de Mendoza, San Luis y La Pampa.

El reporte oficial fue emitido a las 11:23 de este 16 de noviembre a partir de la detección realizada por radares meteorológicos, y mantiene una vigencia de dos horas desde su publicación, extendiéndose el alerta inmediato hasta las 13:23.

Zonas bajo alerta

El fenómeno climático impacta de manera directa sobre los siguientes departamentos:

Córdoba: General Roca y Río Cuarto.

Mendoza: General Alvear, La Paz y San Rafael.

San Luis: Gobernador Dupuy, General Pedernera y Juan Martín de Pueyrredón.

La Pampa: Parera y Realicó.

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Recomendaciones y medidas de protección

Ante el avance del frente de tormenta, el organismo oficial difundió una serie de pautas preventivas para reducir riesgos en la población:

Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua al domicilio.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

No circular por calles anegadas ni permanecer en zonas inundables.

En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

Evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por una descarga eléctrica.