Un camión se incrustó contra una vivienda en la zona norte de Rosario y rescataron al conductor

FOTO: El siniestro ocurrió en la zona de Esquivel y Casiano Casas.

Un camión que durante la madrugada se incrustó contra una vivienda de la zona norte de Rosario era retirado este lunes mediante un operativo de auxilio. El siniestro ocurrió en Esquivel y Casiano Casas, donde el vehículo terminó dentro del estacionamiento de una propiedad particular.

La extracción resultaba compleja por la posición en la que quedó el rodado y el riesgo de provocar nuevos daños en la estructura. Uno de los trabajadores del servicio de auxilio explicó el procedimiento: "Se tira con el camión y se va despacio sacando para que no rompa más las casas". Además, reconoció que se trata de una tarea poco habitual: "Son trabajos complicados porque no es común que pase esto".

El conductor había quedado atrapado en la cabina y debió ser rescatado por los bomberos. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por traumatismos leves. Ninguno de los habitantes de la propiedad resultó herido, ya que el impacto se produjo en el sector del estacionamiento.

FOTO: El siniestro ocurrió en la zona de Esquivel y Casiano Casas.

Los vecinos también contaron que, después del choque, hubo preocupación por el combustible que caía sobre el suelo y el riesgo de que se produjera un incendio. El ocupante de la vivienda no estaba en el lugar cuando ocurrió el accidente y se encontró con la escena al regresar de trabajar.

Además, se conoció que no fue el primer episodio de estas características en esa dirección: dos o tres meses atrás, otro vehículo utilitario también terminó incrustado contra la misma propiedad. Ante la repetición de los accidentes en tan poco tiempo, el dueño manifestó a los vecinos que piensa mudarse.

Informe de Julián Maragliano.