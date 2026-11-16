Ignacio Segura: el basquetbolista de Barrio Parque que se recibió de médico sin dejar su pasión

Ignacio “Nacho” Segura tiene 26 años y una historia que combina dos pasiones exigentes: el básquet y la medicina. Hace apenas días se recibió de médico mientras sigue defendiendo los colores de Barrio Parque en la segunda división del básquet argentino.

Un logro que resume años de madrugadas, viajes, exámenes en colectivos y un apoyo familiar que no falló. “Era irme de mi casa a las siete de la mañana y volver algunos días a las nueve y media de la noche”, contó Segura en diálogo con Cadena 3.

Entre entrenamientos de cuatro o cinco horas, gimnasio, partidos y el trajín de la carrera, el esfuerzo fue constante. Jugó en Atenas, Independiente de Oliva, 9 de Julio de Río Tercero y Colonia Caroya, donde debía trasladarse a diario. Hoy viste la camiseta de Barrio Parque, que arrancó la fase regular del torneo con un 3-1 y un plantel largo y renovado.

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No siempre fue fácil. Hubo lesiones, frustraciones deportivas y momentos en los que pensó en tirar la toalla. “Recuerdo cuando mi entrenador de Atenas me llamó y me dijo: ‘Vení, probá, la pasamos bien’. Eso me sirvió”, recordó con cariño.

Ya en el plantel superior de Atenas, se hizo célebre una foto en la que estudiaba con la notebook en el medio del vestuario. También rindió en colectivos después de partidos en Tucumán o volvió de madrugada de San Francisco para llegar a una mesa a las ocho de la mañana. "El partido se alargó dos veces porque seguíamos empatando y por suerte mi mamá me esperó y me acompañó".

“No solo fue esfuerzo mío. Mi familia siempre me acompañó. Mi mamá y mi papá, mi novia que me esperaba con la comida lista, mis amigos y hasta profesores que me cambiaban horarios. Me saco el sombrero por todo lo que hicieron por mí”, destacó.

El camino profesional ya tiene rumbo: le gusta el deporte y las lesiones, así que apunta a la traumatología. “La fruta no cae muy lejos del árbol”, dice con una sonrisa, en referencia a la tradición familiar (padre, abuelo, bisabuelo y tío).

En el Día del Deportista Argentino, la historia de Nacho Segura se convierte en un ejemplo concreto: se puede soñar con la cancha y con el título universitario al mismo tiempo. “El esfuerzo garpa. Me frustré un montón de veces, pero eso es lo que te motiva a mejorar y a querer ser mejor cada día”, resume.

Entrevista de La Argentina Posible.