FOTO: Detuvieron a dos jóvenes por intentar robar elementos de un auto

Dos jóvenes, de 18 y 21 años, fueron aprehendidos por una tentativa de robo en la intersección de Ancón y Uruguay. El procedimiento se inició luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de sospechosos junto a un vehículo.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico entrevistaron a una mujer de 42 años, quien señaló a los dos hombres como presuntos autores del intento de robo de elementos de su Renault Sandero negro. Según relató, los había visto momentos antes mientras cerraban una de las puertas del automóvil.

Los policías procedieron a la aprehensión de ambos jóvenes y, durante la requisa, secuestraron tres teléfonos celulares de distintas marcas: un Samsung azul, un Motorola gris y un Poco verde. Los sospechosos no pudieron justificar la procedencia de los dispositivos.

En tanto, los efectivos constataron que el automóvil no presentaba daños. Los aprehendidos fueron identificados como Rafael Jeremías F., de 21 años, y Agustín Ismael G., de 18. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 32ª.