Intentaron robar elementos de un auto y terminaron detenidos
Una mujer de 42 años alertó al 911 tras observar a dos sospechosos junto a su Renault Sandero. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares.
23/11/2026 | 14:12Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Detuvieron a dos jóvenes por intentar robar elementos de un auto
Dos jóvenes, de 18 y 21 años, fueron aprehendidos por una tentativa de robo en la intersección de Ancón y Uruguay. El procedimiento se inició luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de sospechosos junto a un vehículo.
Al llegar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico entrevistaron a una mujer de 42 años, quien señaló a los dos hombres como presuntos autores del intento de robo de elementos de su Renault Sandero negro. Según relató, los había visto momentos antes mientras cerraban una de las puertas del automóvil.
Los policías procedieron a la aprehensión de ambos jóvenes y, durante la requisa, secuestraron tres teléfonos celulares de distintas marcas: un Samsung azul, un Motorola gris y un Poco verde. Los sospechosos no pudieron justificar la procedencia de los dispositivos.
En tanto, los efectivos constataron que el automóvil no presentaba daños. Los aprehendidos fueron identificados como Rafael Jeremías F., de 21 años, y Agustín Ismael G., de 18. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 32ª.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Dos jóvenes fueron aprehendidos por tentativa de robo.
¿Quiénes fueron aprehendidos? Los aprehendidos son Rafael Jeremías F. y Agustín Ismael G..
¿Cuándo sucedió el hecho? El hecho ocurrió recientemente, tras un llamado al 911.
¿Dónde tuvo lugar el intento de robo? En la intersección de Ancón y Uruguay.
¿Cómo se llevó a cabo la aprehensión? Efectivos del Comando Radioeléctrico aprehendieron a los jóvenes tras recibir un aviso y entrevistar a una testigo.
¿Por qué fueron aprehendidos? Fueron aprehendidos por ser sospechosos de intentar robar elementos de un vehículo.