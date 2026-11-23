Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- Boca Juniors está atravesando un periodo excepcional y tiene la vista puesta en cerrar el año 2026 con la ambición de lograr la quíntuple corona. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena acaba de obtener el título de Campeón de Liga hace poco más de dos semanas y, el pasado sábado, se alzó con la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 al Atlético Mineiro en una final disputada con gran autoridad.

Sin embargo, el "Xeneize" no tiene tiempo para descansar y deberá volver a concentrarse rápidamente, ya que en apenas dos días se medirá contra Independiente Rivadavia de Mendoza en un partido clave por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Este encuentro, programado para las 21:00 en La Bombonera, enfrenta a dos de los equipos más regulares de la temporada 2026. Boca finalizó primero en la tabla anual, mientras que la "Lepra Mendocina" se posicionó en el cuarto lugar. La serie de partidos no se detiene allí; si avanza a cuartos, deberá disputar esos partidos en un lapso muy corto.

Además, el miércoles 2 de diciembre, Boca tendrá la oportunidad de consagrarse campeón por tercera vez en lo que va del semestre al enfrentarse con Platense en la gran final de la Copa Argentina.

En cuanto a sus aspiraciones, además de la Copa Argentina y el Torneo Clausura, Boca también podría conseguir el Trofeo de Campeones si logra ganar el Clausura y posteriormente vencer a Belgrano de Córdoba, que se coronó campeón del Apertura en el primer semestre.

Próximos partidos de Boca

Vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (octavos de final del Torneo Clausura): miércoles 25 de noviembre a las 21:00.

Vs. Platense (final de la Copa Argentina): miércoles 2 de diciembre, horario a confirmar.

*Si derrota a Independiente Rivadavia, jugará este fin de semana los cuartos de final del Torneo Clausura.

Agencia NA