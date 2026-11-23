Astrónomos de un equipo internacional identificaron un par extraordinario de cuásares que se remontan a solo 900 millones de años después del Big Bang. Cada uno está impulsado por un agujero negro enorme que creció a un tamaño asombroso en una etapa temprana del universo. Los científicos aún no tienen una explicación definitiva de cómo estos gigantes cósmicos llegaron a ser tan masivos tan rápido. Este notable par ha sido denominado con el nombre hawaiano Napowawa‘enakaulua.

La investigación reveló la existencia de la pareja de cuásares compactos más distantes jamás observados, ofreciendo una visión rara de las primeras etapas de la historia cósmica. Designados oficialmente como J1602+4228AB y apodados Napowawa‘enakaulua, este par también ostenta el récord de la separación más cercana entre dos cuásares conocidos de la época del amanecer cósmico.

A pesar de que se cree que los cuásares emparejados deberían ser relativamente comunes, encontrarlos y estudiarlos es excepcionalmente difícil. El descubrimiento de dos tan cercanos, especialmente de un periodo tan temprano en la historia del universo, hace que este hallazgo sea especialmente notable.

La detección se logró gracias a la combinación de observaciones realizadas por el Telescopio Espacial James Webb (JWST) y el telescopio Gemini North en Maunakea, un volcán inactivo en Hawái. La investigación fue liderada por Silvia Onorato, asociada de investigación postdoctoral en NSF NOIRLab, y está detallada en un artículo publicado en The Astrophysical Journal Letters.

Cómo se formaron los agujeros negros gigantes en el universo temprano

Durante el primer milenio tras el Big Bang, el universo atravesó un periodo de extraordinaria transformación. Concentraciones masivas de materia invisible, conocidas como halos de materia oscura, colapsaron bajo la gravedad. Las primeras galaxias comenzaron a producir estrellas, mientras que las galaxias cada vez más masivas desarrollaron los primeros agujeros negros supermasivos en sus centros.

Cuando las galaxias se acercaron, chocaron y, en ocasiones, se fusionaron, enormes cantidades de gas y estrellas se hicieron disponibles para alimentar sus agujeros negros centrales. Parte de la materia que caía hacia estos agujeros negros liberó cantidades tremendas de energía. Este proceso, conocido como acreción, podría generar radiación tan intensa que la región brillante que rodea un agujero negro superara a cada estrella en su galaxia anfitriona.

Los astrónomos denominan a estos objetos extraordinariamente luminosos cuásares.

Debido a que los encuentros y fusiones de galaxias ocurren con frecuencia en el universo, se espera que muchos cuásares existan en pares separados por distancias menores que el diámetro típico de una galaxia. Sin embargo, detectar estos sistemas ha sido un gran desafío.

Una razón es que un agujero negro supermasivo pasa solo un periodo relativamente breve en su brillante "fase de cuásar". Otra razón es la enorme distancia que separa a los cuásares antiguos de la Tierra, lo que los hace parecer extremadamente tenues para los telescopios terrestres. Incluso cuando ambos objetos son visibles, su proximidad puede dificultar distinguir uno del otro.

Dos agujeros negros gigantes que crecieron demasiado rápido

Napowawa‘enakaulua destaca porque es solo el tercer par de cuásares conocido desde el amanecer cósmico. Más importante aún, sus dos agujeros negros ya eran tan enormes en una etapa tan temprana de la historia cósmica que las teorías existentes no pueden explicar su crecimiento de manera definitiva.

Los agujeros negros están separados por aproximadamente 18,100 años luz, equivalente a aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Vía Láctea. Uno tiene una masa estimada de 1.5 mil millones de soles, mientras que el otro pesa aproximadamente 400 millones de masas solares.

Los astrónomos observan el par tal como apareció hace solo 900 millones de años después del Big Bang, cuando el universo aún estaba poblado por estrellas, galaxias y agujeros negros relativamente jóvenes. Encontrar dos agujeros negros comparables en masa a muchos agujeros negros supermasivos actuales en este tiempo tan temprano plantea preguntas difíciles sobre cuán rápido podrían ensamblarse las primeras estructuras cósmicas enormes.

"No hay una explicación teórica definitiva sobre cómo existe uno solo de estos gigantes cuásares tan temprano en la historia de nuestro universo, y mucho menos dos", afirmó Onorato. "Observamos Napowawa‘enakaulua en un momento en que el universo tenía solo una treceava parte de su edad y, asombrosamente, sus agujeros negros supermasivos son tan masivos como los que vemos hoy".

El nombre del par en hawaiano refleja las fuerzas extraordinarias involucradas. Napowawa‘enakaulua se traduce como "Dos cuerpos celestiales de oscuridad poderosa insondable en el resplandor del calor que reencarna energía en el universo".

El nombre fue desarrollado a través del programa A Hua He Inoa, una colaboración que involucra al ‘Imiloa Astronomy Center de Hawái y la Universidad de Hawái en su Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikolani (Facultad de Lengua Hawaiana).

Cómo el James Webb y el Gemini North revelaron el par oculto

El descubrimiento comenzó con datos recolectados por el Aether survey, un programa de investigación del JWST diseñado para identificar y caracterizar objetos del universo temprano. El proyecto está liderado por Emanuele Paolo Farina, un científico asociado en NSF NOIRLab/Gemini.

Utilizando el Near-Infrared Spectrograph Integral Field Unit del JWST, la encuesta reunió observaciones de 200 cuásares. Esa muestra representa aproximadamente el 43% de todos los cuásares conocidos de este periodo de la historia cósmica.

Al examinar visualmente los datos de la encuesta, los investigadores notaron algo inesperado. Un cuásar previamente identificado, J1602+4228A, parecía tener un compañero.

Para investigar, el equipo se dirigió al Gemini North y utilizó el Gemini Near-Infrared Spectrograph (GNIRS). Estas observaciones permitieron a los astrónomos distinguir los dos cuásares individualmente, proporcionando evidencia crucial sobre la naturaleza del sistema.

Obtener esas mediciones fue un logro excepcional. Los objetos están separados por una distancia aparente tan pequeña, y el compañero J1602+4228B es tan tenue, que resolverlos con un telescopio en la Tierra se esperaba que fuera casi imposible.

Afortunadamente, los investigadores se beneficiaron de condiciones de observación excepcionalmente favorables en Maunakea. Cielos despejados y condiciones atmosféricas inusualmente nítidas les permitieron reunir las observaciones necesarias en solo dos noches.

"El cielo sobre Maunakea estaba tan limpio y nítido que logramos recopilar los datos en solo dos noches", comentó Onorato.

El equipo también utilizó el Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) para reunir información adicional sobre el sistema y refinar su comprensión de los dos cuásares.

Una nueva pista sobre las primeras galaxias gigantes del universo

Exactamente cómo se formó Napowawa‘enakaulua sigue siendo desconocido. Sin embargo, los investigadores creen que sus propiedades extraordinarias podrían apuntar a una concentración inusualmente densa de materia en el universo temprano.

En tal entorno, interacciones frecuentes entre galaxias jóvenes podrían haber proporcionado enormes suministros de gas, acelerando simultáneamente el nacimiento de estrellas y alimentando el rápido crecimiento de los agujeros negros en sus centros.

Si esta interpretación es correcta, el par de cuásares podría ayudar a los científicos a entender cómo se desarrollaron las primeras galaxias masivas junto a sus agujeros negros supermasivos centrales.

"Napowawa‘enakaulua es un entorno realmente único", dijo Onorato. "Es un laboratorio para los astrónomos para estudiar cómo las primeras galaxias masivas y sus agujeros negros centrales se ensamblaron juntos a través de interacciones directas entre galaxias durante estos primeros tiempos".