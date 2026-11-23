Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que no abordó con el líder chino Xi Jinping los posibles vínculos de Alice Huang con el Gobierno de China durante su reciente encuentro.

"No hablé de eso", afirmó Trump en una llamada telefónica a CNBC. "No, no lo hice, supongo que conocía a la joven", agregó, según reportes de CNN y la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario estadounidense mencionó que Xi le había comentado que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, era "un genio" y especuló que, de no haber sido reinstaurado al frente de Nvidia, China podría haber intentado reclutarlo.

A pesar de las sospechas sobre los vínculos de Alice Huang con la inteligencia china, Trump optó por no preguntar a Xi sobre su relación extramatrimonial con Jensen Huang.

En la misma entrevista, Trump rechazó un informe del New York Times que indicaba que Alice Huang había tenido contacto directo con la agencia de espionaje china.

"Él está en un nivel muy alto, no creo que lo sepa", dijo Trump sobre lo que Xi podría conocer acerca de Alice Huang. "No entré en ese tipo de detalles".