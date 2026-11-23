Newell’s visita a Gimnasia con la ilusión de avanzar a los cuartos de final del Clausura
La Lepra afronta este lunes desde las 17 un desafío decisivo en La Plata. El equipo de Frank Kudelka buscará sostener su fortaleza defensiva y aprovechar las variantes ofensivas para superar los octavos de final. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.
23/11/2026 | 07:17Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Franco Escobar junto a Frank Darío Kudelka.
Newell’s se juega mucho más que un partido en su visita a Gimnasia. Después de una campaña que le permitió meterse entre los 16 mejores del Torneo Clausura, el conjunto rojinegro afronta una instancia inédita en este formato de competencia, con la ilusión de seguir avanzando pese a no partir como favorito. El Lobo llega con una buena racha como local, mientras que la Lepra mostró irregularidad fuera de Rosario.
Uno de los puntos fuertes del equipo de Frank Kudelka es su capacidad para encontrar el gol en momentos adversos. Gran parte de sus tantos llegaron en los segundos tiempos y varios durante el último cuarto de hora. Sin embargo, la baja efectividad es una preocupación: Newell’s promedia apenas un gol por encuentro y Matías Cóccaro, su máximo artillero con cinco conquistas, no convierte desde el clásico.
Para este compromiso, el entrenador recupera futbolistas importantes que atravesaron distintas lesiones. Lautaro Giannetti y Cóccaro volverían a la titularidad, mientras que Rodrigo Herrera también está en condiciones de reaparecer, aunque podría comenzar en el banco. Bruno Cabrera y Franco Escobar serían alternativas entre los relevos. La falta de ritmo de algunos jugadores y el escaso recambio son factores que pueden pesar en una definición que incluso podría extenderse al alargue.
La principal fortaleza rojinegra está en su defensa: recibió 13 goles en 16 partidos y fue el segundo equipo menos vencido de su zona. Del otro lado estará un Gimnasia con mayor poder ofensivo, que convirtió 25 tantos en el campeonato y consiguió cinco triunfos, dos empates y una derrota en sus últimas ocho presentaciones en casa. Para avanzar, Newell’s necesitará sostener su solidez, aprovechar el desequilibrio de Walter Mazzantti y encontrar respuestas en sus distintas alternativas de ataque.
Lectura rápida
¿Qué partido jugarán Newell's y Gimnasia?
Jugarán por los octavos de final del torneo Clausura.
¿Quién es el entrenador de Newell's?
El entrenador es Frank Kudelka.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este lunes a las 17.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Juan Carmelo Zerillo.
¿Qué necesita Newell's para avanzar?
Necesita ganar o, en caso de empate, definir la clasificación por penales.