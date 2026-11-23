A pocos días de una sesión clave en el Senado, la discusión sobre la suspensión de las PASO atraviesa una etapa de negociaciones intensas y definiciones ajustadas.

En diálogo con Cadena 3, el senador nacional por Catamarca y referente del radicalismo, Flavio Fama, analizó el escenario político de cara al jueves, explicó las razones de su firma en disidencia y abordó otros dos ejes sensibles de la agenda: ficha limpia y ludopatía.

Una votación ajustada y pendiente de acuerdos

Consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo reúna los respaldos necesarios para aprobar el proyecto, Fama señaló que el resultado no está cerrado y que depende de las conversaciones con las provincias.

"Si están los votos no van a ser muy holgados, eso está claro, digamos, y de acá al jueves por qué puede variar la cosa... esto está fuertemente vinculado con los acuerdos que logre el gobierno nacional con los gobernadores, no solamente con los gobernadores del radicalismo, sino también con gobernadores de otras fuerzas políticas"

El legislador recordó que el proyecto original enviado por el Ejecutivo llegó al Senado con una extensa serie de artículos —cerca de 70, según evocó— que modificaban distintas leyes, y que tras un impasse en el debate surgió un pre dictamen modificado en sucesivas rondas de negociación hasta llegar a un dictamen con cambios respecto del texto inicial.

Suspensión de las PASO y el debate de fondo sobre el sistema

Al fundamentar su firma en disidencia, Fama apuntó que varios aspectos de la iniciativa merecen mayor profundidad y puso en primer lugar la discusión sobre las elecciones primarias.

"Uno de ellos es la suspensión de las PASO o no. Yo he sido una persona que... defendí sostener las PASO, digo, este es uno de los temas que creo que hay que discutir de acá al jueves... porque entiendo que las PASO son, más allá de que la gente no la quiera... me parece que es un buen mecanismo democrático"

Para el senador, el problema no se agota en suspender o no una instancia electoral, sino en abrir una discusión integral y sostenida sobre cómo debe funcionar el sistema electoral argentino y avanzar hacia herramientas como la boleta única en más provincias.

Ficha limpia, doble conforme y ludopatía

En su repaso por el dictamen y los temas en agenda, Fama destacó la incorporación de ficha limpia como un punto central que, a su entender, responde a una deuda democrática de las últimas cuatro décadas. Al precisar el alcance del criterio previsto en el despacho de comisión, aclaró que se aplica a partir del doble conforme —condena en primera y segunda instancia—, evitando que el trámite se dilate hasta un eventual recurso ante la Corte Suprema o que se genere un cuello de botella en el máximo tribunal.

"Con el doble conforme, en primera y segunda instancia... cuando uno queja a la Corte por alguna cuestión formal de procedimiento, eso dilata muchísimo los ya largos tiempos procesales de nuestra justicia"

En cuanto a ludopatía, Fama indicó que el proyecto había perdido estado parlamentario tras no ser impulsado en los últimos dos años y que se propuso tratarlo el próximo jueves para contar con esta semana de estudio. Si bien aclaró que no integra las comisiones correspondientes y que definirá su postura tras el análisis técnico y el encuentro de bloque en Buenos Aires, anticipó que coincide en la necesidad de contar con un marco regulatorio frente a un problema que consideró serio, en particular entre los jóvenes.

Entrevista de Radioinforme 3.