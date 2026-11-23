El lanzamiento del GTA VI generó una enorme expectativa entre jugadores de distintas edades y se convirtió en un fenómeno mundial. En medio de la repercusión, Julián D’Atri, coordinador de proyectos y capacitaciones en Chicos.net, analizó en Juntos por Cadena 3 Rosario las características del videojuego y su impacto en los usuarios. En ese sentido, recordó que está recomendado para mayores de 17 o 18 años, de acuerdo con su clasificación.

El especialista explicó que esta nueva entrega propone una experiencia más compleja que las versiones anteriores. “Antes las versiones eran más simples: uno era malo, entonces tenía que salir a matar, robar y hacer cuestiones de un ladrón. Ahora lo que le suma este juego es un mundo mucho más complejo, que va armando un perfil de cada usuario según los actos que realiza y las consecuencias que tienen”, señaló.

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D’Atri también destacó que el fenómeno responde a la popularidad que ya tenía la franquicia y al desarrollo tecnológico alcanzado. “Es la posibilidad de un mundo que es más parecido a una Second Life, donde uno se crea un perfil identitario y puede ser bueno, puede ser malo, puede rescatar un perrito o evitar pisar a alguien”, describió. A partir de esas posibilidades, planteó una reflexión sobre las consecuencias de las acciones en los entornos digitales.

Desde Chicos.net, el coordinador advirtió que es importante respetar la edad mínima recomendada, aunque reconoció que muchos menores también acceden al juego. Al respecto, mencionó que algunos jóvenes sostienen que jugar después de un día de escuela o trabajo y realizar acciones violentas dentro de una ficción no significa trasladarlas a la realidad. “Si yo quiero llegar a mi casa y matar personajes en un juego, no veo que esté mal, no significa que lo vaya a hacer en la vida real”, contó sobre uno de los argumentos que escuchó.

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Consultado por los posibles consumos problemáticos, D’Atri aclaró que desde la organización prefieren no hablar directamente de adicción, aunque reconoció que estas plataformas incorporan mecanismos que pueden generar una relación de dependencia. “Tienen un montón de mecanismos que nos hacen fieles a un juego: las recompensas inmediatas, las recompensas por jugar todos los días o por tener amigos en el juego. Eso lo tienen todas las redes sociales, las plataformas y los juegos”, explicó.

Por último, señaló que el desafío está en poder distinguir las dinámicas de los videojuegos de las responsabilidades cotidianas, en un contexto en el que el estreno motivó faltazos a clases y al trabajo, e incluso adelantos de vacaciones. “El tema es cuánto nosotros podemos discriminar y separar lo que es la vida real, que tiene sus consecuencias —faltar al trabajo o a la escuela— de lo que es la vida virtual en este juego”, concluyó.

Entrevista de Fernando Carrafiello.